Cómo ver el Stream de “Star Wars: A New Hope” – La guía completa

Ver A New Hope

En 1977, una trilogía épica de ópera espacial escrita y dirigida por George Lucas cambiaría para siempre el cine. Star Wars: A New Hope , la primera película de la serie, cuenta la historia de Luke Skywalker, quien une fuerzas con un Caballero Jedi, un piloto de copia, un Wookie y dos droides para ayudar a salvar la galaxia. de Darth Vader y su Estrella de la Muerte del Imperio, una estación espacial del tamaño de una luna capaz de destruir planetas enteros. Retroactivamente, la película se hizo conocida como “Episodio 4” en la saga Skywalker; la franquicia luego agregaría una trilogía precuela, una trilogía secuela, dos películas de antología y varias series de TV derivadas.

A New Hope se convirtió en una de las primeras películas agregadas a la National Film Registry por ser” cultural, histórica o estéticamente significativo “. En 2004, su banda sonora se agregó al Registro Nacional de Grabación de EE. UU. Hoy en día, es considerada indiscutiblemente como una de las películas más importantes en la historia de las películas, ganando seis premios Oscar, incluyendo Mejor música, Banda sonora original, Mejores efectos visuales, Mejor diseño de vestuario y Mejor dirección de arte.

Star Wars no solo es muy respetado por los críticos y sus fanáticos rabiosos, sino que la creación de Lucas ha provocado una gran total de $9,307,186,202 y ha generado innumerables líneas de productos, videojuegos, juegos en el parque y más. La historia de los Skywalkers sigue apareciendo más de 40 años después; Star Wars: The Rise of Skywalker llega a los cines en diciembre.

¿Quieres ver cómo comenzó todo o volver a visitar la ruidosa pandilla de rebeldes de Luke? Con Disney + puedes transmitir en exclusiva Star Wars: A New Hope hoy.

Cómo transmitir ‘Star Wars: Una nueva esperanza’ – Exclusivamente en Disney +

Star Wars: A New Hope es una de las películas favoritas de los fanáticos de Star Wars que se transmitirá exclusivamente en el nuevo servicio de transmisión por suscripción de Disney, Disney + .

Puedes regístrate para obtener un 7 prueba gratuita de dos días de Disney + AQUÍ , que le permitirá transmitir Descendientes y cientos de otras películas y programas en su computadora, teléfono, tableta, TV inteligente o dispositivo de transmisión. Si se extiende más allá de la prueba gratuita, el servicio cuesta $6.99 / mes. También puede optar por este descuento paquete de Disney +, Hulu y ESPN + por $12.99/mes.

2. Vaya a Disneyplus.com o descargue la aplicación Disney + en su dispositivo

3. Inicie sesión con su información

4. Busque “Una nueva esperanza”

5. Toque “Star Wars – Una nueva esperanza”

6. Toca el botón PLAY

Disney + también cuenta con una amplia biblioteca de películas y series propiedad de Disney, además de varias series originales nuevas que estarán disponibles próximamente. El servicio incluye descargas ilimitadas para que puedas ver sin conexión cuando y donde quieras. La lista de dispositivos compatibles y televisores inteligentes incluye iPads , Apple TV, dispositivos Amazon, Amazon Fire TV, Android, Chromecast, Roku, PS4 y Xbox One.

Empiece su Prueba Gratuita

‘Star Wars: Una nueva esperanza’: descripción general

Fecha de lanzamiento: 25 de mayo de 1977

Creadores: Escrito y dirigido por George Lucas, Producido por Gary Kurtz

Protagonistas: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Peter Cushing, Alec Guinness, David Prowse, James Earl Jones, Anthony Daniels, Kenny Baker y Peter Mayhew

Calificación: PG

Sinopsis: Luke Skywalker se une a una banda de rebeldes para salvar a la galaxia de la estación de batalla que destruye el mundo del Imperio mientras intenta rescatar a la Princesa Leia del misterioso Darth Vader.

¿Cuánto tiempo dura ‘Star Wars: una nueva esperanza’?

Star Wars: A New Hope tiene una duración de 121 minutos.

Trama de ‘Star Wars: Una nueva esperanza’

Las Fuerzas Imperiales, bajo las órdenes del cruel Darth Vader (David Prowse), retienen a la Princesa Leia (Carrie Fisher) como rehén, en sus esfuerzos por sofocar la rebelión contra el Imperio Galáctico. Luke Skywalker (Mark Hamill) y Han Solo (Harrison Ford), capitán del Halcón Milenario, trabajan juntos con el dúo de droides R2-D2 (Kenny Baker) y C-3PO (Anthony Daniels) para rescatar a la bella princesa, ayudar al rebelde. Alianza, y restaurar la libertad y la justicia a la galaxia.

Elenco de ‘Star Wars: Una nueva esperanza’

Mark Hamill como Luke Skywalker

Luke Skywalker es un granjero que se levantó de humildes comienzos para convertirse en uno de los Jedi más grandes que la galaxia haya conocido. Junto con sus amigos, la princesa Leia y Han Solo, Luke lucha contra el malvado Imperio, descubre la verdad de su parentesco y finalmente termina con la tiranía de los Sith. Antes de Star Wars , Hamill tuvo papeles invitados en series de televisión como The Partridge Family , The Bill Cosby Show y General Hospital .

Harrison Ford como Han Solo

Han Solo creció en las calles de Corellia y finalmente se unió a Luke Skywalker para convertirse en uno de los héroes de la Alianza Rebelde. Como capitán del Halcón Milenario, Han y su copiloto Chewbacca creen en la causa de la libertad galáctica y la lucha contra el Imperio. Harrison Ford se convirtió en un actor de la lista A que aparece en películas como The Fugitive , What Lies Beneath , Witness y todo el Indiana Jones películas.

Carrie Fisher como Leia Organa

La princesa Leia Organa es una de las más grandes líderes de la Alianza Rebelde, con experiencia en el campo de batalla y una dedicación inquebrantable para terminar con la tiranía del Imperio. Se revela que ella es la hermana de Luke Skywalker. Ella se demuestra como uno de los grandes héroes de la galaxia. Fisher, actriz, comediante y escritora, falleció tristemente en 2016, pero aparecerá en el próximo Star Wars: The Rise of Skywalker . También participó en películas como Scream 3 , The Blues Brothers , Drop Dead Fred y The ‘Burbs .

Peter Cushing como Grand Moff Tarkin

Grand Moff Tarkin es un despiadado defensor del poder militar que asciende rápidamente a través de las filas imperiales. Poco después de la creación del Imperio, se puso a cargo de la creación de la Estrella de la Muerte, una estación espacial armada con un superláser destructivo para infundir miedo en el resto de la galaxia. Cushing fue un actor inglés mejor conocido por sus papeles en las películas de terror de Hammer Productions de los años 50, 60 y 70, junto con su papel en Star Wars .

Alec Guinness como Obi-Wan Kenobi

Obi-Wan Kenobi, un legendario Maestro Jedi, es un hombre noble y dotado en los caminos de La Fuerza. En A New Hope , él guía a Luke Skywalker como mentor. Guinness interpretó al coronel Nicholson en la película El puente sobre el río Kwai y es conocido por sus muchas otras colaboraciones con David Lean. Algunas de esas películas incluyeron Oliver Twist , Grandes expectativas y Lawrence de Arabia .

Anthony Daniels como C-3PO

C-3PO es un droide programado y construido por el heroico Jedi Anakin Skywalker. Habla con fluidez más de siete millones de formas de comunicación. Junto con R2-D2, juega un papel clave en la organización de la Alianza Rebelde en A New Hope . El actor Anthony Daniels es el único actor que aparece en todas las películas episódicas de la serie. Daniels fue la voz de Legolas en la adaptación animada de El señor de los anillos y ha aparecido en varios dramas británicos como Prime Suspect protagonizada por Helen Mirren.

Kenny Baker como R2-D2

Un droide ingenioso, R2-D2 salvó a sus amigos de muchos lugares peligrosos que sirven a Padmé Amidala, Anakin Skywalker y Luke Skywalker en el transcurso de la franquicia. Forma una amistad improbable pero duradera con el quisquilloso C-3PO en la primera película de la serie. Otro actor inglés consumado, Baker también protagonizó The Elephant Man , Time Bandits , Willow , Flash Gordon , Amadeus y Laberinto .

Peter Mayhew como Chewbacca

Chewbacca es un guerrero wookiee y uno de los héroes rebeldes. Es el copiloto de Han Solo en el Halcón Milenario y eventualmente ayuda a la Alianza a restaurar la libertad de la galaxia. Mayhew interpretó al personaje en todas sus apariciones de acción en vivo, desde A New Hope hasta The Force Awakens de 2015. Mayhew falleció en abril de este año.

David Prowse y James Earl Jones como Darth Vader

Aunque alguna vez fue un heroico Caballero Jedi, Darth Vader es el gran mal de la trilogía original. Fue seducido por el lado oscuro de la Fuerza convirtiéndose en un Lord Sith y liderando la búsqueda del Imperio para eliminar la Orden Jedi. El villano Vader fue interpretado físicamente por David Prowse y con la voz de James Earl Jones, el último de los cuales es conocido por sus otras temporadas como El Rey León y Jack and the Beanstalk .

Canciones y banda sonora de ‘Star Wars: Una nueva esperanza’

La banda sonora de A New Hope fue compuesta y dirigida por John Williams e interpretada por la Orquesta Sinfónica de Londres. La colección fue producida por Williams y George Lucas y fue lanzada por 20th Century Records como un disco de doble LP en los Estados Unidos en junio de 1977. El álbum de la banda sonora se convirtió en oro y platino certificados por la Recording Industry Association of America, y ganó numerosos reconocimientos, incluidos el Premio de la Academia, el Premio Golden Globe, el Premio BAFTA y Premios Grammy en las categorías de mejor banda sonora y álbum de banda sonora. En 2004, la Biblioteca del Congreso lo conservó en el Registro Nacional de Grabación, calificándolo de “importante cultural, histórica o estéticamente”. En 2005, el American Film Institute nombró a la banda sonora original de Star Wars como la partitura más memorable de todos los tiempos para una película estadounidense.

En 2016, el álbum fue relanzado por Sony Classical Records en vinilo, CD y formatos digitales junto con otras bandas sonoras de Williams Star Wars . El lanzamiento de vinilo se presiona en vinilo de 180 g y tiene un tiempo de ejecución de 75 minutos. La lista de canciones es:

Lado 1

1. “Título principal”

2. “Ataque imperial”

3. “Tema de la princesa Leia”

4. “El desierto y la subasta de robots”

Lado 2

5. “Ben’s Death y TIE Fighter Attack”

6. “La gente pequeña trabaja”

7. “Rescate de la princesa”

8. “Centro de la ciudad”

9. “Cantina Band”

Lado 3

10. “La tierra de los sandpeople”

11. “Ratón robot y despegando”

12. “El regreso a casa”

13. “Los muros convergen”

14. “La princesa aparece”

Lado 4

15. “La última batalla”

16. “La sala del trono y el título final”

‘Star Wars: Una nueva esperanza’ en la taquilla

Star Wars sigue siendo una de las películas con mayor éxito financiero de todos los tiempos. Se abrió en 43 pantallas en su primera semana de lanzamiento y obtuvo $ 2,556,418 en sus primeros seis días (equivalente a $10.6 millones cuando se ajusta por inflación). Continuamente agregaba pantallas, ganando más y más a sus números de taquilla y reemplazando Jaws como la película con mayores ingresos en América del Norte apenas seis meses después del estreno.

De acuerdo con Box Office Mojo , la película obtuvo un premio nacional total de $460,998,007 y $314,400,000 en el extranjero, lo que hace un total de $775,398,007 en todo el mundo.

Reseñas de ‘Star Wars: Una nueva esperanza’: lo que dijeron los críticos

Star Wars: A New Hope recibió una recepción abrumadoramente positiva cuando debutó en 1977. Esa positividad continúa hasta nuestros días con cada nuevo lanzamiento; La trilogía original a menudo se revisa para compararla con las últimas secuelas de Skywalker Saga.

En su crítica original de 1977 , Joseph Gelmis de Newsday escribió: “No me he divertido tanto en una película en años. Con su magia técnica, narración de alta velocidad y buen humor, Star Guerras deslumbra al niño en nosotros “.

John L. Wasserman del San Francisco Chronicle estaba igualmente emocionado al escribir: “Si alguien se preguntara dónde ha estado Lucas desde el lanzamiento hace casi cuatro años de American Graffiti , la respuesta está a la mano . Star Wars … es la película más emocionante que se lanzará este año, emocionante como el teatro y emocionante como el cine “.

The Hollywood Reporter ‘s original La revisión se lee como una predicción del futuro. “[ Star Wars ] sin duda surgirá como uno de los verdaderos clásicos en el género de las películas de ciencia ficción / fantasía. En cualquier caso, será un público emocionante de todas las edades durante mucho tiempo, “escribió Ron Pennington.

Trailer de ‘Star Wars: Una nueva esperanza’

Diecinueve años después de la formación del Imperio, Luke Skywalker se ve envuelto en la lucha de la Alianza Rebelde cuando conoce a un sabio Jedi llamado Obi-Wan Kenobi. Todo esto y más se muestra en el avance de Star Wars: A New Hope .

Star Wars Episode IV: A New Hope – TrailerSubscribe: http://bit.ly/SubscribeToStarWars Nineteen years after the formation of the Empire, Luke Skywalker is thrust into the struggle of the Rebel Alliance when he meets Obi-Wan Kenobi, who has lived for years in seclusion on the desert planet of Tatooine. Obi-Wan begins Luke's Jedi training as Luke joins him on a daring mission to rescue the beautiful Rebel leader Princess Leia from the clutches of the evil Empire. Although Obi-Wan sacrifices himself in a lightsaber duel with Darth Vader, his former apprentice, Luke proves that the Force is with him by destroying the Empire's dreaded Death Star. Official Website: http://www.starwars.com/ Facebook: https://www.facebook.com/StarWars Twitter: http://twitter.com/starwars 2012-07-05T23:24:48Z

Ver A New Hope

Trivia de ‘Star Wars: Una nueva esperanza’: 5 datos importantes

1. El guión de George Lucas tenía originalmente 200 páginas de largo

Cuando Lucas presentó por primera vez su guión para Star Wars: A New Hope , el guión era más que 200 páginas de largo (la longitud promedio de un guión es de entre 95 y 125 páginas). Lucas finalmente cortó los dos actos finales y presentó el primer acto del guión como la historia terminada. Finalmente, los dos últimos actos del gigantesco guión se expandieron para convertirse en las últimas partes de la trilogía original, El imperio contraataca y El retorno del Jedi .

2. Orson Welles Casi expresado Darth Vader

George Lucas originalmente quería Orson Welles como la voz de Darth Vader. El director se cuestionó a sí mismo después de pensar que el ya famoso barítono de Welles sería demasiado reconocible y molesto.

3. La apertura icónica de la película se creó Efectos prácticos

Lucas tuvo la idea para el rastreo de apertura de la película de las series Flash Gordon . El efecto se realizó prácticamente. Lucas colocó letras amarillas de dos pies de ancho sobre un fondo de papel negro de seis pies de largo. Luego, una cámara pasó lentamente sobre las palabras para que pareciera que las palabras se arrastraban. Todo el proceso tomó tres horas.

4. La gran revelación de Vader se mantuvo en secreto de casi todos

Las únicas personas que sabían que Darth Vader era el padre de Luke antes de que se filmara la escena eran Lucas, Irvin Kershner y el productor Gary Kurtz. Al actor Mark Hamill le dijeron solo momentos antes de la primera toma . Para asegurarse de que se mantuviera el secreto, Lucas y sus productores colocaron una página falsa en todos los guiones con el diálogo de Vader que indicaba que Obi-Wan mató al padre de Luke. David Prowse, el actor que interpreta a Vader, incluso pronunció una frase que decía “Obi-Wan mató a tu padre” aunque Hamill en ese momento sabía la verdad. James Earl Jones volvió a hacer las líneas cuando grabó el diálogo oficial.

5. El creador de ‘The Muppets’, Jim Henson, ayudó a diseñar el yoga

La marioneta Yoda fue creada por el diseñador Stuart Freeborn con la ayuda del creador de The Muppets Jim Henson. Luego, Henson sugirió al titiritero Frank Oz que controlara al personaje. Oz tenía mucha experiencia habiendo sido el principal titiritero detrás de Miss Piggy, Bert, Grover, Cookie Monster, Animal, Sam the Eagle y Fozzie Bear. Según Mental Floss , después del lanzamiento de El imperio contraataca , Lucas presionó para que Oz obtuviera una nominación al Oscar por su actuación, pero finalmente fue descalificado para su consideración cuando se dictaminó que los titiriteros no eran actores.

¿Qué otras cintas de Star Wars puedes ver el Stream en Disney+?

En el momento que se publicó está lista estaban estas cintras de Star Wars en Disney+:

VER A New Hope