ATENCIÓN FANS DE SELENA: Dónde encontrar HOY su Colección de maquillaje?

View this post on Instagram

💋💋💋 Compartiendo una amena charla con Suzette Quintanilla y @manuelsantelices en la presentación de la colección de maquillaje creada en homenaje a la inmortal #Selena por @maccosmetics #macselena 💋💋💋 preciosa y clásica selección para un ícono del estilo #tipsdekika