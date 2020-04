¿Qué ver en TV? – Sábado 04 de abril

El anhelado fin de semana ha llegado y con el la oportunidad de quedarnos en casa para disfrutar con calma de un tiempo frente a la TV. Por esta razón, hemos preparado una selección especial de los mejores programas de televisión que puedes disfrutar en familia en la comodidad de tu hogar.

Hoy, la cadena Univision tiene en sus pantallas una transmisión del show “Me caigo de risa” para todos los fanáticos de los programas de humor. Mientras que en la cadena Telemundo encontrarás la retransmisión del último episodio de las batallas a ciegas de “La Voz” y las películas “Trolls”, “Noah” y “Blood Father”.

1. Me caigo de la risa

Univision tiene una transmisión especial del show de humor protagonizado por Faisy y su “disfuncional familia”.

“Me caigo de la risa” es transmitido a las 7:00 PM, hora del Este, por Univision.

2. La Voz

El domingo 29 de marzo en “La Voz” se transmitió el último episodio de las batallas musicales entre los participantes oficiales de la segunda temporada del reality show.

Por ahora, las grabaciones y emisiones de nuevos episodios de “La Voz” han sido suspendidas hasta nuevo aviso como consecuencia de la rápida propagación del Coronavirus en los Estados Unidos. Sin embargo, la retransmisión de la última entrega de batallas musicales puedes verlo este sábado a las 4:00 PM, hora del Este.

3. Trolls

La película animada para los más pequeños de la casa, será transmitida por Telemundo a las 7:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Conocidos por sus pelos de colores, locos y mágicos, los Trolls son las criaturas más felices y alegres que irrumpen en el mundo de la canción. Pero su mundo de arco iris y cupcakes cambiará para siempre cuando su líder Poppy (Anna Kendrick) debe embarcarse en una misión de rescate que la llevará muy lejos del único mundo que siempre ha conocido.”

TROLLS | Official Trailer #1Enjoy the music of TROLLS? Get the soundtrack and exclusive merch here: http://bit.ly/29TX7OA From the creators of SHREK comes DreamWorks Animation’s TROLLS, a smart, funny and irreverent comedy about the search for happiness, and just how far some will go to get it. This hilarious film transports audiences to a colorful, wondrous world populated by the overly optimistic Trolls, who have a constant dance in their step and a song on their lips, and the comically pessimistic Bergens, who are only happy when they have trolls in their stomachs. After the Bergens invade Troll Village, Poppy (Kendrick), the happiest Troll ever born, and the overly-cautious curmudgeonly Branch (Timberlake) set off on a journey to rescue her friends. Together, this mismatched duo embarks on a rescue mission full of adventure and mishaps – trying to tolerate each other long enough to get the job done. Utilizing music to further the film's narrative, the TROLLS soundtrack is produced by Justin Timberlake and features five original songs including songs by Justin Timberlake, Ariana Grande, Anna Kendrick and Gwen Stefani, in addition to a number of classic hits from the ‘60s through the ‘80s. DreamWorksTV is the ultimate YouTube destination for kids and families. See what Shrek and Donkey, Po and the rest of your favorite DreamWorks characters are up to! Hack your life with helpful DIY tips and tricks, sing along to todays catchiest songs and laugh out loud to original animated series. DreamWorksTV has it all! Check back daily for new episodes. → Watch Something New! ← http://bit.ly/1L3zRrF → SUBSCRIBE TO DreamWorksTV! ← http://bit.ly/1kulRcU 2016-06-29T12:00:15.000Z

4. Noah

La película protagonizada por Russell Crowe, Jennifer Connelly y Emma Watson, será transmitida por Telemundo a la 1:00 PM, hora del Este.

Sinopsis: “En un mundo asolado por los pecados humanos, Noé, un hombre pacífico que sólo desea vivir tranquilo con su familia, recibe una misión divina: construir un Arca para salvar al mundo del inminente diluvio. Todas las noches tiene una pesadilla recurrente en la que puede ver la catástrofe provocada por ese diluvio, pero después el sueño termina con la reaparición de la vida en la Tierra.”

NOAH – Official Trailer (HD)Own NOAH Now on Blu-ray Combo Pack and DIGITAL HD Russell Crowe stars as Noah in the film inspired by the epic story of courage, sacrifice and hope. Directed by visionary filmmaker Darren Aronofsky. 2014-06-27T00:27:45.000Z

5. Blood Father

La película protagonizada por Mel Gibson, será transmitida por Telemundo a las 9:00 PM, hora del Este.

Sinopsis: “Lydia, una joven de 16 años, es acusada de haber robado una fortuna a un cártel, pero en realidad es una trampa fraguada por su novio traficante. La chica tiene que escapar con el único aliado que tiene en el mundo: su padre, John Link, un eterno fracasado, antiguo motero rebelde y ex presidiario, que se verá en la obligación de vincularse nuevamente con un pasado del que huía para poder salvarla.”

Blood Father (2016 Movie – Mel Gibson, Erin Moriarty) – Official TrailerBLOOD FATHER stars Mel Gibson as John Link, an ex-convict who fights to protect his estranged daughter from the drug cartel that is hunting her down. In this thrilling action film, John must use his connections from his past life and his skills as an ex-criminal to keep him and his daughter alive. BLOOD FATHER also stars Erin Moriarty, Diego Luna, Michael Parks, and William H. Macy. BLOOD FATHER will be released by Lionsgate Premiere in theaters August 12, 2016. #BloodFather 2016-07-07T17:00:04.000Z