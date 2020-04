¿Qué ver en TV? – Domingo 05 de abril

Este domingo tenemos los programas que Univisión y Telemundo tienen en sus listas de programación. Telemundo y Univision tienen transmisiones especiales de la Misa de Domingo de Ramos. Telemundo también transmitirá las películas “Skyfall”, “Kidnap” y “The Accidental Spy”. Mientras que Univision transmitirá un especial de Despierta América sobre el Coronavirus, “Pequeños Gigantes” y “Sal y Pimienta”.

Lo que tienes que ver:

Misa de Domingo de Ramos

Telemundo emitirá la Misa de Domingo de Ramos para toda su audiencia católica a las 10:00 AM, hora del Este.

Univision contará con la misma transmisión de la Misa de Domingo de Ramos desde Roma en su programación a las 8:00 AM, hora del Este.

Despierta América: Edición Coronavirus

Despierta América de Univision transmitirá un especial en donde abordarán diversos temas sobre el Coronavirus, una epidemia que ha afectado a miles de personas a nivel mundial y en especial en los Estados Unidos, uno de los países con el mayor número de casos de infectados.

“Despierta América: Edición Coronavirus”, será transmitido por Univision a las 9:00 AM, hora del Este.

Pequeños Gigantes

A través de un comunicado de prensa, Univision dio a conocer que el episodio de esta noche de “Pequeños Gigantes” es el último por esta temporada debido a la crisis de salud pública que enfrenta Estados Unidos con el Coronavirus.

La competencia infantil de la cadena televisiva hispana se despide de la audiencia después de dos episodios al aire.

“Pequeños Gigantes” es transmitido a las 8:00 PM, hora del Este, por Univision.

Sal y Pimienta

El show conducido por Jomari Goyso y Lourdes Stephen, le brinda a la audiencia todo lo que sucede detrás de escena de la competencia “Pequeños Gigantes”, así como los chismes más recientes de las celebridades hispanas.

“Sal y Pimienta” es transmitido por Univision a las 10:30 PM, Hora del Este.

Skyfall

La película protagonizada por Daniel Craig será transmitida por Telemundo a las 3:00 PM, hora del Este.

Sinopsis: “La lealtad de James Bond (Daniel Craig), el mejor agente de los servicios secretos británicos, por su superiora M (Judi Dench) se verá puesta a prueba cuando episodios del pasado de ella vuelven para atormentarla. Al mismo tiempo, el MI6 sufre un ataque, y 007 tendrá que localizar y destruir el grave peligro que representa el villano Silva (Javier Bardem). Para conseguirlo contará con la ayuda de la agente Eve (Naomie Harris).”

Kidnap

La película protagonizada por Halle Berry, será transmitida por Telemundo a las 9:00 PM, hora del Este.

Sinopsis: “Karla es una madre soltera divorciada que no se detendrá ante nada para intentar recuperar a su hijo de 6 años, el pequeño Frankie, cuando éste es secuestrado delante de ella en plena tarde en un parque de atracciones. Ella ve cómo dos extraños arrastran a su hijo dentro de un coche y arrancan. Sin teléfono móvil ni tiempo para llamar a la policía, Karla perseguirá a los secuestradores con su propio coche, comenzando una frenética y desesperada carrera por tratar de recuperar a su pequeño.”

The Accidental Spy

La película protagonizada por Jackie Chan, será transmitida por Telemundo a las 4:30 PM, hora del Este.

Sinopsis: “Bei (Jackie Chan) trabaja como vendedor en una tienda de equipamientos deportivos mientras sueña con una vida repleta de aventuras. Todo empieza un día normal de trabajo, hasta que Bei decide atender a sus intintos para perseguir a dos hombres con aspecto sospechoso. Cuando Bei descubre que los misteriosos individuos van a perpetrar un atraco en una joyería, entra en acción para frustrar sus planes. El protagonista pronto conoce a Liu (Eric Tsang), un investigador privado que le convence de que es el hijo desaparecido de un rico hombre de negocios coreano.”

