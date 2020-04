Top 5: Noticias Interesantes Abril 06 del 2020

Las noticias interesantes de este lunes comienzan con la Doctora Polo, de caso cerrado lanza una campaña por los perros, Camila Sodi y su hija superaron la enfermedad del coronavirus y quiere ayudar.

De igual manera, Ana Layevska comparte feliz la primera imagen de su bebé recien nacido, Paquita la del Barrio violó la cuarentena con una gran fiesta para celebrar su cumpleaños, son noticia.

Quédate aquí y entérate de estas y otras noticias del mundo del entretenimiento en mayor despliegue:

1. La Doctora Polo de Caso Cerrado lanza campaña por los perros

La doctora Ana María Polo del programa de televisión Caso Cerrado, acaba de lanzar una campaña junto a PETA Latino para abogar por el cuidado, el respeto y la protección de los perros.

A través de su Instagram, la cubana compartió una historia de maltrato animal y pidió ayuda para que se denuncien ese tipo de acciones.

“PETA Latino y yo hemos lanzado esta campaña para que todos los perros sean por fin tratados como miembros de la familia y dejemos de ver casos como este”, dijo la doctora Polo.

La organización PETA, por su parte dijo: “En esta crisis pensemos en nuestra supervivencia y la de nuestras mascotas’. La doctora Ana María Polo se une a PETA para crear conciencia y proteger a los perros”.

2. Camila Sodi anuncia que ya está libre del coronavirus y desea ayudar a los demás

Para felicidad de sus seguidores Camila Sodi dejó saber a través de sus historias de Instagram que felizmente ella y su hija Fiona han superado el problema del coronavirus y ahora desea prestar sus servicios en todo lo que este a su alcance para ayudar a los demás.

“Antes que nada quiero desearles que Vds y sus seres queridos se encuentren bien y a salvo, después, les quiero compartir una buena noticia que nos dio la infectóloga, nos da de alta el martes, nos volvemos inmunes lo cual quiere decir que ya podemos abrazar a nuestros seres queridos”, informó la actriz.

Luego la famosa mexicana manifestó su gran deseo de colaborar con las personas que lo necesiten: “Claro que tendremos que tener mucho cuidado, lavarnos las manos muy muy bien, cambiarnos la ropa, ser muy conscientes, pero ser de servicio para la gente, visitar a la gente enferma, llevar medicamentos a los abuelos, a mis amigos, a la gente, a los papás de mis amigos, eventualmente a la gente que lo necesite y eso me pone muy contenta”.

3. Ana Layevska comparte una bella y tierna foto de su recién nacido

En esta época de malas y tristes noticias por la pandemia del COVID-19 que tiene al mundo sumergido en la desolación por los miles de infectados y cantidad de muertes, Ana Layevska nos alegró al compartir a través de la red social la imagen de su hermoso bebé.

A través de su cuenta de Instagram la artista compartió una fotografía donde se ve al precioso bebé, durmiendo muy plácidamente sobre el pecho de su mamá, siendo esta la primera foto que Ana público de su recién nacido, enmarcándola con un esperanzador mensaje en esta época de crisis.

“En estos tiempos de miedo, incertidumbre, cambio, llegas tú como una promesa de que todo estará bien y que nos esperan tiempos mejores. Bienvenido a este mundo donde seguramente te tocará vivirlo de otra manera, mucho más humano y consciente, 30/03/2020 #bienvenidobebe #teamamos @rodrimoreira”, plamó Layevska.

El bebé llego al mundo el lunes 30 de marzo para conformar la familia compuesta por Ana, su mamá, Rodrigo Moreira, su papá y ahora su hermanita mayor Masha, “Muy pronto seremos cuatro. Un regalo más para nosotros y tu hermana”, había anunciado antes del nacimiento de su segundo hijo la bella artista.

4. Paquita la del Barrio violó la cuarentena con fiesta de cumpleaños

Han sido varias las famosas que han violado la cuarentena del coronavirus, como Lili Estefan, Jennifer López y Adamari López, y a este grupo ahora se sumó Paquita la del Barrio.

Y es que pese a que la mexicana tiene serios problemas pulmonares y de obesidad, lo que la convierten en una persona más vulnerable al coronavirus, la cantante no siguió las recomendaciones y realizó una tremenda y concurrida fiesta para celebrar su cumpleaños número 73.

Así lo mostró el programa de televisión Ventaneando, que entrevistó a la cantante, quien admitió estar enferma.

“He estado más o menos de salud. He estado un poco mala, pero así la llevo, con el tratamiento del doctor. Me agarró eso de los pulmones, entonces vine a Jalapa y vi a un doctor… en otra ocasión, con el mismo doctor, me tocaba que me pusieran oxígeno”, dijo Paquita. “Esperamos en Dios y le rogamos que se acabe esto pronto. Me da mucha tristeza, pero estoy aguantando y haciendo lo que se le ordena a uno”.

5. Murió Lee Fierro actriz de la película Tiburón de 1975

El mundo del cine está de luto, esta vez tras conocerse la muerte de Lee Fierro, una de las estrellas de la película “Tiburón”, quien falleció a la edad de 91 años. Fuentes cercanas a la actriz aseguraron que Fierro había estado sufriendo de COVID-19.

El triste fallecimiento de Fierro fue confirmado a través de una publicación del blog dedicado a “Jaws”, The Daily Jaws.

Una amiga de la actriz, Donna Honig, le dijo al sitio web: “Muy triste informar que nuestra querida amiga de los primeros días del Taller de Teatro de la Isla en Vineyard, la increíble Lee Fierro, falleció de COVID-19 en una instalación de vivienda asistida donde ella había estado viviendo cerca de su familia en los últimos años. Condolencias a todos los que la conocimos”.

La estrella del cine interpretó a la madre de Alex Kintner en la icónica película dirigida por Stephen Spielberg.