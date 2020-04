Ninel Conde en pleitos con su ex pareja por su hijo: ¿Por qué?

En entrevista con Chiquinquirá Delgado para “El Break de las 7”, Ninel Conde lamentó haberle dado una segunda oportunidad a su ex pareja Giovanni Medina y lo tildó de “manipulador” en medio de la nueva disputa legal que enfrentan por él no permitirle ver a su hijo.

“Este señor es manipulador al 100%, siempre me decía: ‘Tú no quieres la familia, no quieres luchar por él’. Y yo regresé con él porque quería darle una familia a Emmanuel, pero ante una situación de una persona que tiene cierto patrones de manipulación, de narcisismo, de violencia en contra de las mujeres… No hay cambio, ese tipo de hombres no cambian y yo lo he entendido. Me equivoqué al reincidir”, expresó Conde.

Por otra parte, la estrella manifestó sentirse tranquila ante su hijo en medio de todo el escándalo que vive: “Yo me siento tranquila ante mi hijo porque sé que lo intenté y esto me costó el perder a mi hijo durante 41 días y contando, pero yo estoy segura que Dios por medio de las autoridades me van a devolver a mi pequeño en medio de esta cuarentena, dentro de esta pandemia que va a ser una experiencia que no voy a olvidar.”

Ninel Conde lamenta haberle dado una segunda oportunidad a Giovanni Medina | El Break de las 7Ante la delicada situación que atraviesa tras más de 40 días de no ver a su hijo Emmanuel en medio de la cuarentena, la actriz mexicana explicó en El Break de las 7 los motivos que la llevaron a retomar tiempo atrás la relación con el papá de su pequeño, y compartió en el show digital las reflexiones a las que ha llegado. SUSCRÍBETE http://bit.ly/XLBK1r Visita: http://www.univision.com Síguenos: FB: https://www.facebook.com/univisionfamosos IG: https://www.instagram.com/univisionfamosos TW: https://twitter.com/univisionfamosos #ElBreakdelas7 #ChiquiDelgado #NinelConde No te pierdas El Break de las 7 de lunes a viernes por Facebook Live en Univision Famosos. 2020-04-22T03:00:03.000Z

Durante la conversación con Chiquinquirá Delgado para Univision, Conde enfatizó que la Justicia Mexicana va a requerir a su pequeño hijo que se encuentra en estos momentos con su padre y que si su ex pareja no obedece ante las autoridades, existirán repercusiones penales.

¿Desde cuándo Ninel Conde no puede ver a su hijo?

Hace unos días, Conde dio a conocer frente a la prensa mexicana que estaba demandando a Giovanni Medina, padre de su hijo Emmanuel, por no permitirle ver a su pequeño desde hace unas semanas en medio de la cuarentena que se vive en México por el COVID-19.

“Él se ha dedicado a siempre meterle cosas negativas de su mamá, por mi hijo prefiero no ahondar en detalles. Si llegue a estos grados es porque creo que es un derecho de Emmanuel el estar con su madre, que lo esté polarizando y que el mismo niño a lo mejor no quiera regresar a su casa por todo lo que le dicen, también es una violencia para Emmanuel”, manifestó la actriz y cantante mexicana.

