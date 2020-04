Las terribles exigencias que le hicieron a Michelle Renaud para estar en telenovelas

View this post on Instagram

Nosotros nos quedamos en casa, no importa si no estamos en pánico, no importa si el virus se cura o ataca a mayores, no importa si es algo económico, no importa lo que diga nuestro gobierno, no importa nada, solo importa que es la mejor manera de ayudar a que el virus no se contagie más y así lo haremos, es una época donde nos queda unirnos y cuidarnos entre nosotros. Nuestras oraciones para quienes se han contagiado 🙌🏼❤️ #quedateencasa #cuidemosamexico #coronovirus #nosalgas #nosonvacaciones