Mario Bautista acusado de violar a 4 menores: ¿cuál es la versión del cantante?

En tremendo escándalo anda metido por estos días el cantante y reconocido YouTuber Mario Bautista, luego de que cuatro menores de edad lo acusaran de haberlas violado y cometido todo tipo de vejámenes sexuales contra ellas.

La denuncia fue hecha por la revista de entretenimiento mexicana Tvnotas, que en su más reciente edición tituló su portada con la frase “violador de menores” y el rostro del jovencito.

Según la citada publicación, el intérprete de Baby Girl habría violentado sexualmente a tres jóvenes de 17 años y una de 18, tras haberlas llevado con presuntos engaños hasta una casa donde les dijo que filmarían un video musical.

Las denunciantes, todas de la ciudad de Guadalajara, manifestaron que el artista les envió los tiquetes aéreos para que volaran hasta Acapulco y allí envió a uno de sus asistentes para que las recogiera y las trasladara a su casa.

Una vez en el inmueble, la jóvenes notaron que no había ninguna grabación de un clip musical, sino una fiesta, donde afirmaron habíá drogas y mucho alcohol, que las chicas consumieron.

“Tuve que hacerle un oral… me sentí obligada, no teníamos celulares, afuera había hombres con armas, no teníamos otra alternativa, si no, sentía que ya valí…”, dijo una de las menores, quien aseguró que el cantante se aprovechó de su estado y que cometió el abuso cuando ella subió a un cuarto a cambiarse de zapatos.



Otra de las menores incluso aseguró que el cantante la drogó para accederla físicamente y dijeron que el intérprete hasta les propuso hacer un trío.

A pesar de la gravedad y la seriedad de las acusaciones, el cantante no solamente negó haber violado a las cuatro mujeres sino que además calificó sus denuncias y la publicación de Tvnotas como una falsedad.

“Me da mucha tristeza que alguien pueda hacer acusaciones tan delicadas hacia mi persona con la intención de obtener un beneficio económico a costa de dañar mi imagen y carrera”, dijo Bautista en un comunicado compartido en su cuenta de Instagram y adelantó que podría demandar a la revista.

“Por supuesto, no lo tomaré a la ligera. Mi equipo está analizando cuáles son las medidas más apropiadas, incluido el tomar acciones legales por difamación contra el medio amarillista que publicó esto y que se caracteriza por publicar información falsa”.

Al final de su misiva el cantante agradeció el apoyo que sus fans le han manifestado en medio de un escándalo tan grave.

“Los amo y de verdad gracias a todas mis bautisters y la gente que está mandado buena vibra”, concluyó.