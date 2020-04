Maluma canta por los afectados por el Coronavirus: ¿Dónde y cuándo?

Maluma fue uno de los artistas que dijeron presente en el concierto “One World: Together at Home”, una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud y Global Citizen en colaboración con Lady Gaga por todos los trabajadores esenciales en medio de la pandemia del Coronavirus, así como por las personas que se han contagiado con el virus a nivel mundial.

El cantante colombiano interpretó su éxito musical “Carnaval” desde su residencia en la ciudad de Medellín, Colombia. Para la ocasión, el artista transformó su vibrante canción en una balada que iba muy acorde con la temática del evento musical que se transmitió a nivel mundial por diversos canales de televisión.

“Carnaval” forma parte del álbum musical “Pretty Boy, Dirty Boy” de Maluma que se estrenó en el mes de octubre de 2015 bajo el sello discográfico de Sony Music.

Maluma performs "Carnaval" | One World: Together at Home
2020-04-19T01:59:48.000Z

Personalidades como Oprah Winfrey, Victoria y David Beckham, John Legend, Elton John, Céline Dion, J Balvin, Jennifer López, Andrea Bocelli y Michelle Obama formaron parte de “One World: Together at Home”, un evento musica que fue curado por la cantante Lady Gaga en colaboración con la Organización Mundial de la Salud y Global Citizen.

¿Cuál es el nuevo proyecto musical de Maluma?

En entrevista exclusiva con Gayle King para “Good Morning America” de CBS, Maluma reveló que su nuevo sencillo musical lleva por nombre “Amor de mi vida” y se estrenará el próximo 24 de abril en las principales plataformas musicales.

¿Cómo es la cuarentena de Maluma?

A través de sus redes sociales, Maluma ha mostrado que está cumpliendo rigurosamente con la cuarentena en su residencia de Medellín en Colombia. El artista urbano confesó a través de sus historias en la plataforma de Instagram que está trabajando en nueva música mientras está alejado de los escenarios por la pandemia del COVID-19.

