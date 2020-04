Maluma y Belinda encienden redes en Instagram Live ¿Qué pasó entre las estrellas?

Como parte de la lucha por compartir la pandemia por el Coronavirus o Covid 19, las estrellas de cine, televisión y música se han dado a la tarea de ir a las redes sociales y hacer “reuniones virtuales” en donde conversan de su vida, sus proyectos, y ponen al día a sus millones de seguidores sobre lo último que están haciendo.

Ayer fue el caso de dos de los más grandes y mediáticos del momento, los cantantes Belinda y Maluma, quienes no sólo son noticia por cualquier cosa que digan o hagan, sino que está bien documentado que en tiempos pasados ambos tuvieron presuntamente un corto romance. De acuerdo al medio Nación Rex, Juan Manuel Lopera, amigo de Maluma, dio a entender que el romance terminó repentinamente debido a que los cantantes no se encontraban en la misma sintonía, no dio más detalles sobre la relación y tampoco indicó su duración, aunque sí aseguró que cuando terminó, Maluma no sufrió por ello.

Qué hay de tu vida Beli?? Estas muy linda como siempre. Beso y abrazo se te quiere mucho mi reina!! @belindapop — MALUMA (@maluma) September 13, 2017

Desde entonces ambos cantantes se han negado a confirmar o negar el romance, este mismo medio publicó que Maluma y Belinda estaban trabajando en una colaboración y fue Maluma quien quiso acercarse a Belinda. Pero, Belinda se negó y canceló su presentación en La Voz México cuando Maluma era coach sin razón aparente.

¿Qué pasó entre las estrellas durante esta cuarentena?

La noche del 2 de abril, Belinda se encontraba conversando con diferentes fanáticos y otras estrellas (como el actor de Hollywood ganador del Oscar de la Academia Jared Leto ) a través de su perfil de Instagram cuando Maluma le pidió hacer un live juntos y la chica aceptó.

La sesión estuvo llena de momentos tiernos y nostálgicos entre ambos, recordando situaciones intimas de sus familias e incluso cantando una canción que al parecer tiene un significado importante para el dúo, “Hoy Tengo Ganas de Ti”, interpretada por Christina Aguilera y Alejandro Fernandez.

¡No se pierdan el video y miren la química entre ambos!

El perfil de Instagram del sitio web de entretenimiento popticular.com publicó el video e incluso la romántica canción y aquí lo dejamos para ustedes:

Luego de esto los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar:

Esto se puso bueno, Belinda y Maluma se reencuentran en Live. Recordarán que en algún momento ellos se ligaron. ‘Mi ratoncita’, le dice el colombiano. 🙈#Maluma #Belinda pic.twitter.com/bdd7nsO1kL — Vaya Vaya (@vayavayatv) April 3, 2020

Belinda y Maluma no querían colgar 😂 querían seguir recordando su “amistad” de años atrás. — Karla (@Karlanguisss) April 3, 2020

Si hubo romance ó no, eso no está confirmado, pero fue un deleite escuchar a ambos talentosos jovenes entonando este clásico bolero, ¿No creen?