Mack Roesch habla: Jessica Cediel ¡Devuélveme el anillo! (+VIDEO)

La modelo, periodista y presentadora colombiana Jessica Cediel, figura en las tres primeras temporadas de Exatlon Estados Unidos, luego de un fugaz romance, aseguró que había terminado su compromiso con el ex participante de la tercera temporada de Exatlon Estados Unidos, Mack Roesch.

Todo comenzó en plena temporada de Exatlon EEUU, cuando el atleta originario de Florida le contestó a Jessica que ese tiro lo tiene dominado, pues lo practica todo el tiempo debido a que es un tiro común en las competencias con obstáculos que corre. Después, Jessica le preguntó si quería decir algo en español, y este le sorprendió al decirle: «Jessica, te amo». Jessica se sonrojo y luego le envió un beso volado. ¡Ahí ocurrió el flechazo!

El diciembre pasado, Roesch le pidió matrimonio a Cediel y desde entonces las demostraciones de amor mutuas no se han hecho esperar, compartiendo fotos, e incluso el video de la petición de mano, ¿Por qué estaríamos asegurando que el compromiso que inició el 2020 ya terminó? Lo que tiene a más de uno sorprendido es que Jessica borró todas sus fotos junto con el «gringo» en sus redes sociales. Para rematar, Cediel, de forma muy sutil, se ha hecho sentir con crípticos mensajes en su cuenta de Instagram, en los que asegura que «Ya nada será como antes.» y asegurando que «el pasado es sólo eso, pasado». Toca aquí para ver el Instagram de Jessica Cediel.

Mientras que Mack Roesch continua con una que otra foto con Cediel en su cuenta de Instagram. El pasado 3 de enero, fue la última vez que Roesch publicó un video junto a Cediel. En la cuenta del ex participante de Exatlón Estados Unidos le han preguntado sobre su relación con la colombiana. «¿Siguen juntos? La pregunta del millón de dólares que todos morimos por saber. Una relación que llegó rápido y fuerte. ¿Ahora no los vemos a los dos juntos?», pregunta una de sus seguidoras. Otro seguidor le pregunta: «Por qué Jessica borró las fotos con el y hasta el video del compromiso». «No mas amor», agregó otro usuario. Otro añadió: «No sean como Denni y Rafa parece que solo quieren publicidad y luego después cada quien por su lado 😂😂😂😂 que triste».

¿Jessica Cediel está soltera?

Ahora, lo que era un rumor ya está confirmado. Jessica Cediel, como es costumbre, fue a su cuenta de instagram para contarle a sus millones de seguidores el «el secreto a voces» que ya se suponía, ya no está con «el gringo» Mack Roesch, como ella misma indica: «Desde hace mucho tiempo estoy soltera, tranquila y alejada de gente que solo quiere sacar provecho de todo lo duro que he trabajado en mi vida. Estoy dedicada a mi, a mi recuperación, a mi familia y a mi trabajo.»

Pero toda la «aparente paz» de ambos llegó a su fin pues varias fuentes conocedoras de la pareja filtraron información de que Cediel nunca devolvió el anillo de compromiso a Roesch, por lo qué, la chica decidió una vez más hablarlo por las redes. Sobre eso la Colombiana compartió en las historias de su perfil de instagram lo siguiente:

“En qué momento me metí en esta pesadilla. Estoy cansada del acoso de este señor y de su mamá” Ya los bloquee de mis redes y mi celular, sigue obsesionado conmigo. ¡Ayuda, auxilio!”, fueron las palabras con las que Cediel denunció a Mack y su mamá.

Además, la conductora volvió a arremeter contra Mack y lo hizo con más mensajes en los que dijo tener las pruebas de sus conversaciones y hasta la evidencia de que le iba a regresar el anillo y aunque ella intentó mantenerlo en privado, él se encargó de difundirlo.

La respuesta de Mack Roesch

El «Gringo» cómo lo llamaron a su paso por la competencia, siempre caballeroso, con una foto en su perfil de Instagram rechazó los comentarios de Jessica sobre su presunto «interés» por una relación con la colombiana, acompañado del siguiente mensaje: «Estuve comprometido con Jessica Cediel por AMOR. NO hay otra razón.»

Pero ante los recientes ataques contra él y su madre, y confirmando el rumor de que en efecto, no le ha sido devuelto su anillo de compromiso, esto respondio Roesch en su perfil de instagram:

No conforme con esto, Roesch hizo un video que compartió en sus redes en donde asegura que la ruptura con Cediel pasó antes que la pandemia de COVID-19 y que ni aun así entiende por qué no le han devuelto el anillo. Que no entiende si es algo cultural o no, pero que en Estados Unidos, donde se desarrolló la relación, es costumbre regresarlo si el romance no funciona, pero que entiende que todo se terminó y desea lo mejor para Jessica. Pueden ver más de su contundente mensaje aquí:

En las redes sociales los diferentes usuarios le han manifestado su apoyo a Roesch asegurando cosas como: Un anillo NO ES UN REGALO, es un símbolo de compromiso, ¡Qué lo devuelva!

Al parecer el drama de esta fallida historia de amor que nació en Exatlon EEUU pica y se extiende…