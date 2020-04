Se desata la guerra entre Mack Roesch de Exatlon 3 EEUU y Jessica Cediel ¿Qué se dijeron?

View this post on Instagram

La presentadora @jessicacedielnet respondió a las declaraciones de su exprometido, el deportista @mackroesch, en las que asegura que la situación que están viviendo se debió a que ella quiere ganar fama. Jessica habló a través de sus story en Instagram y asegura que no ha podido devolver el anillo y qué lo hará cuando pueda regresar a Estados Unidos. Además, asegura que tuvo que bloquear a Mackro y a su madre. . . #JessicaCediel #MackroEsch #pareja #rompimiento #declaraciones #Barranquilla #SomosTakilla #Takilla