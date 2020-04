Lucero revela que Luis Miguel la rescató de un corto circuito

Lucero siempre se ha caracterizado por ser muy prudente y reservada a la hora de hablar tanto de su vida personal como de sus experiencias en su famosa trayectoria profesional.

Sin embargo, y para sorpresa de muchos, la mexicana contó anécdotas divertidas y que nunca antes salieron a la luz pública durante la filmación de la película ‘Fiebre de Amor’, donde ella y Luis Miguel fueron los protagonistas.

Y es que en su Podcast “Aquí Lucero”, la ‘Novia de América’ decidió hablar sobre algunas cosas curiosas que pasaron en el rodaje, según lo dio a conocer la revista ‘Quien’.

Ante todo, debemos retroceder el tiempo hasta llegar a 1984 año en el que se filmó la película, recordó Lucero, y fue bajo el paisaje del encantador Acapulco donde por primera y última vez se reunieron esos dos grandes artistas para dejar un recuerdo imborrable de quienes pudieron ver y repetir muchas veces ese gran filme.

La grabación duro entre mes y mes y medio y fue en la casa del director de la película René Cardona Jr donde sucedió una aventura con Luis Miguel que la también actriz recordó muy bien, ya que allí Lucero se hospedaba con su mamá en su propia suite y Luis Miguel se encontraba en otra con algunos miembros de su familia.

“Hubo como un corto circuito en alguna parte de la casa. Unos cables que algo pasó y se hizo como una chispa y se prendió un poquito, pero hablo de muy poquito fuego, por una chispa que sucedió, pero no pasó a más. No fue un incendió ni le sucedió nada a la casa ni a nadie en ese momento. Me acuerdo que llamaron a los bomberos, no llegaron los bomberos pero sí llegó un cochecito pequeño con un par de cubetas de agua con dos señores muy amables que iban a asistir el asunto…”, comenzó recordando la artista.

Y enseguida confesó que fue lo que pasó con “El Sol de México”, “Yo me acuerdo que Luis Miguel me cargó en sus brazos, me cargó en sus brazos porque yo salí del cuarto cuando empecé a oír el ruido y todo eso, estaba yo descalza. Había que irse a otra zona de la casa, fue lo que nos indicaron y Luis Miguel me cargó, me cargó en sus brazos”.

“Pero estábamos muy chiquitos, la verdad es que estábamos muy chiquitos y nos la pasábamos muy padre de una manera, siempre lo digo, muy inocente. Y lo digo realmente o sea no porque yo quiera guardar apariencias de algo en particular. Yo pienso que los niños de 14 años en aquella época, en los 80, éramos muy ingenuos…”, recalcó la mexicana.

“Hoy en día me acuerdo y pienso que tal vez parecen bobadas pero era parte de un proyecto, fue parte de algo que hoy en día sigue existiendo y que es una película que se fue a muchos países”, puntualizó Lucero.

Cabe recordar que, aunque la película fue filmada en 1984 el estreno de ‘Fiebre de Amor’ sucedió el 7 de agosto de 1986.