Lorena Herrera está de luto, uno de sus seres queridos murió de COVID-19: ¿quién fue?

Vivimos momentos importantes para darnos cuenta que tan controlados estamos por nuestros pensamientos negativos, El Miedo es el peor de los virus, Te genera stress, baja tus defensas y tu sistema inmune, te Enferma!! Se consciente de lo que pasa y debes hacer, pero no desde el miedo, si no desde el Amor , Desde la Certeza que todo lo que ocurre es por algo y es Perfecto! Leí esto que es Maravilloso :"La Aceptación de lo inaceptable es la mayor fuente de Gracia en este Mundo " Eckhart Tolle