Julián Gil da vida a ‘Jesús de Nazaret’ en nueva película

View this post on Instagram

Estamos en la semana mayor y tengo la gran oportunidad de estar en dos de mis proyectos más importantes 🙏🏼 La interpretación de “JESÚS DE NAZARETH”Y “LA VIDA DEL APÓSTOL SANTIAGO” desde hoy se empiezan a transmitir en 13 países ❤️ Busquen sus programaciones y disfruten de estas grandes historias. #jesusdenazareth #jesus #cristo #apostolsantiago #santiagoapostol #buencamino