José Luis Rodríguez revela su gran secreto para estar sano a los 77 años: ¿qué toma?

Jose Luis Rodríguez tiene muy claro que a sus 77 años de edad y debido a sus condiciones médicas, entre ellas el trasplante de pulmón que recibió en el 2017, es una persona más vulnerable a contagiarse con el coronavirus que está atacando a la humanidad. Pero, con mucha honestidad, el cantante venezolano manifestó que no le preocupa de más llegarse a contagiar ya que actualmente es un hombre muy sano y fuerte.

El intérprete de “Dueño de ti” concedió una entrevista al programa de televisión “Despierta América”, donde admitió que como medida de protección está siguiendo las normas de la cuarentena al pie de la letra, pero advirtió que es importante tener un esquema para no desperdiciar el tiempo.

“En estos días de aislamiento, de estar guardados en la casa, hay que programarse, tener una disciplina diaria. Les comento lo que yo particularmente hago, ojalá les sirva a ustedes también. Al levantarme lo primero que hago es tomarme medio litro de agua o más, esto es indispensable para botar toxinas del cuerpo. Me aseo un poco, después Carolina me prepara un suculento desayuno”, dijo el Puma.

El intérprete aprovechó el momento para revelar el que ha sido su gran secreto para mantenerse con una salud envidiable.



“Antes de desayunar, me tomo esto, el GlutaDose. Qué pasa con esto, esto regula mi sistema inmunológico. Lo tomé antes de mi operación de trasplante y después de la operación de transplante y me he sentido, estupendo, hace bastante tiempo que no se de una gripe y la energía me aumentó”, confesó el cantante.

El también protagonista de telenovelas continuó compartiendo su rutina diaria, a fin de servir de ejemplo para sus fans y para aquellos que en esta época de encierro obligado no encuentran cómo darle estructura a sus días.

“Después de eso, reposo un poco, hago ejercicio, hago un poco de pesas suaves, las hago aquí en casa. Tomo un poco de sol, unos 15 0 20 minutos máximos y después del fin del almuerzo reposo”, agregó el antiguo galán de la televisión.

El Puma también dijo que la parte energética es muy importante para él, y mencionó que le gusta ver programas en la tele, pero le huye a noticias desalentadoras.

“Yo escucho no noticias malas, trato de no hacerlo, trato de escuchar noticias positivas y palabras de aliento, palabras de fe y después de eso todavía queda tiempo para ver televisión. Eso es lo que hago, es muy simple”, concluyó el cantante.

Recientemente, y tras las repentinas muertes de otras grandes figuras de la música y el entretenimiento, como Camilo Sesto, José José y Walter Mercado, el cantante confesó que piensa en la muerte.

El artista, quien en diciembre del 2017 aseguró volver a nacer tras recibir un exitoso trasplante de pulmón, mencionó que para evitar problemas como los que ya enfrentan las familias del Príncipe de la canción por su herencia, ya está preparado en asuntos como su testamento.

A pesar de ser consciente de que la vida no es eterna y asumir esos asuntos con mucha madurez, “El Puma” dijo que espera vivir unos años más para poder hacer varias cosas que tiene pendientes y tratar de ser un mejor ser humano.

Revela @SoyElPuma en #EXCLUSIVA si ya tiene listo su testamento luego del trasplante de pulmones que tuvo.https://t.co/CvNRFyXOXa pic.twitter.com/AKEYK4huur — Ventaneando (@VentaneandoUno) November 7, 2019

“Todavía tengo cosas íntimas, privadas, cosas que hacer y le pedí a Dios que me regale más tiempo. Le pedí con mucha fuerza todos los días. Creo que el tiempo de Dios es perfecto, cuando él decide hacer las cosas, no el tiempo de uno”, dijo el venezolano, en entrevista con el programa de televisión “Ventaneando”.