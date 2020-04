¿Chiqui Delgado dejó solo a Jorge Ramos en la cuarentena?: ¿se escapó a Jerusalen?

View this post on Instagram

La iglesia del Santo Sepulcro✨ Hoy recordando uno de los viajes más bonitos e inolvidables que he realizado junto al equipo #digital de @univision. En plena Ciudad Vieja en #jerusalem, esta basílica está llena de promesas cumplidas y miles de peregrinos, poder visitarla y tener acceso a lugares tan sagrados ha sido sin duda de los mejores regalos. Que esta Pascua los deje con el corazón lleno de más fé y certeza de un futuro mejor 🙌🏻 #jerusalem #pascua2020 #happyeaster