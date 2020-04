Jessica Cediel ¿Ha adelgazado o engordado durante la cuarentena por Coronavirus?

La modelo, periodista y presentadora colombiana Jessica Cediel, figura en las tres primeras temporadas de Exatlon Estados Unidos, luego de un fugaz romance, aseguró que había terminado su compromiso con el ex participante de la tercera temporada de Exatlon Estados Unidos, Mack Roesch. Actualmente se encuentra en Colombia junto a sus padres acatando las normas de cuarentena y distanciamiento social para frenar la propagación del mortal Coronavirus, o COVID-19, que avanza con fuerza por el mundo y recientemente fue declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud.

¿Dónde está Jessica Cediel?

A pesar de todo el drama que la rodea con la ruptura de su compromiso con Roesch y los dimes y diretes sobre el anillo que de acuerdo a su ex pareja, nunca devolvió. Cediel se encuentra acompañada de sus padres en su país natal en donde, se recupera de una serie de operaciones para remover unos polímeros que su cuerpo rechazó, y a su vez cumple la cuarentena acompañada de sus padres, con quien mantiene una relación muy cercana e incluso celebró su cumpleaños hace unos días.

Sobre «el anillo» que ha desatado un sinfín de polémicas, Jessica aseguró que no lo ha devuelto pues no ha regresado a Estados Unidos ante todas las situaciones que han pasado este año, pero que en sus planes está regresarlo apenas pise tierras americanas. No dejen de leer sus fuertes declaraciones aquí:

La respuesta de Mack Roesch

Ante las duras declaraciones de su ex prometida, Mack no tardó en responder, aclarando que le parece «absolutamente ridícilo» pues la única razón por la que él ha tratado de ubicar a Jessica, es porque la mujer lo bloqueó de su teléfono y de todas las redes sociales, lo que lo forzó a hacer este tema público.

Pero mientras esto sucede, nada parece afectar a la bella Jessica, quien aprovecha este tiempo para disfrutar y compartir con sus padres y su familia. Recientemente se preguntaba junto a su padre si habían engordado en esta cuarentena. El video es verdaderamente adorable. ¡No se lo pierdan aquí!

¿En que terminará el drama de la vida real de Jessica Cediel?

