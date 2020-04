Top 5: Noticias Interesantes Abril 03 del 2020

Las noticias interesantes de este viernes comienzan con la polémica en la que se encuentra Jennifer López, luego de ser captada en pleno gimnasio, violando la cuarentena.

De igual manera, el miedo de Belinda de que su abuela se contagie del coronavirus, la dedicatoria de Salma Hayek a Selena y la muerte del pianista Ellis Marsalis, son noticia.

Quédate aquí y entérate de estas y otras noticias del mundo del entretenimiento en mayor despliegue:

1. Jennifer López y Álex Rodríguez violaron la cuarentena

Hace un par de días Alex Rodríguez presumía la manera como se divertía jugando béisbol junto a Jennifer López y sus hijas en su casa de Miami, donde están pasando la cuarentena por el coronavirus. Y aunque se la han pasado pidiendo a sus seguidores que se queden en sus casas y respeten el distanciamiento social, la parejita fue captada infraganti, saliendo a la calle.

Así lo captaron los paparazzi, quienes tomaron en cámara el momento en que la cantante y el expelotero se daban una escapadita y salían de un gimnasio al que acudieron a hacer ejecicio solitos.

Así lo denunció el periódido New York Post que presentó las imágenes donde se aprecia a la Diva de El Bronx y la antigua estrella de los Yankees saliendo del gimnasio, sin máscaras de protección, mientras un vigilante los escoltaba a la salida, con un tapaboca.

Las críticas contra J.Lo y su novio no tardaron en lloverle y muchos los tacharon de irresponsables e hipócritas.

2. Salma Hayek dedica mensaje a Selena tras 25 años de su asesinato

Ya han pasado 25 años desde aquel 31 de marzo cuando Selena Quintanilla fue asesinada por Yolanda Saldivar,y Salma Hayek, una de sus grandes fans, no dejó pasar la fecha inadvertida.

La protagonista de la película Frida compartió un mensaje en su Instagram, donde rindió honor a la reina de la música tejana, colgando un clip, en el que se aprecia a Selena interpretendo uno de sus temas más reconocidos.

“Recordando a nuestra legendaria #Selena a quien perdimos hace 25 años pero que siempre vivirá en nuestros corazones 🌹 #Selena25 @SelenaQOfficial #ComoLaFlor Ayyy como me duele”, fue el comentario con el que Salma, quien tenía menos de 30 años cuando Selena fue asesinada, acompañó el video

3. Murió el pianista Ellis Marsalis

El pianista y reconocido jazzista Ellis Marsalis, murió el pasado miércoles, a la edad de 85 años generando mucha tristeza y conmoción entre sus fans.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por la reportera de WDSU, Gina Swanson, quien recibió la información del director del Centro de Música Ellis Marsalis. El maestro de jazz había sido hospitalizado y examinado para detectarle coronavirus, pero no había recibido los resultados antes de su muerte, dijo un miembro de la familia, quien no descartó que haya muerto por COVID-19.

“El mundo perdió a una leyenda hoy. Fue el prototipo de lo que queremos decir cuando hablamos del jazz de Nueva Orleans”, dijo la alcaldesa de Nueva Orleans, LaToya Cantrell. “El amor y las oraciones de toda nuestra gente están con su familia y con todos aquellos cuyas vidas tocó. Era un maestro, un padre y un ícono, y las palabras no son suficientes para describir el arte, la alegría y la maravilla que le mostró al mundo. Esta pérdida nos corta profundamente.

Marsalis grabó más de 20 álbumes durante su vida, y el 7 de diciembre de 2002, fue incluido en el Salón de la Fama de la Música de Louisiana, y el Centro de Música Ellis Marsalis en Nueva Orleans lleva su nombre.

4. Murió por coronavirus Lindsey Ball, estrella de TikTok

La estrella de TikTok, Linndsey Ball, creadora del sonido “𝙩𝙝𝙖𝙩 𝙞𝙨 𝙫𝙚𝙧𝙮 𝙢𝙪𝙘𝙝 𝒶𝒹𝑒𝓆𝓊𝒶𝓉𝑒” en la popular plataforma de video, murió debido a complicaciones por el coronavirus.

La triste noticia fue confirmada por su hermana, a través de las redes sociales, quien dijo que el dolor es doble, pues la madre de Ball, Renee Hilton, también falleció.

“Renee Hilton y Lindsey N. Ball ¡Las voy a extrañar a los dos! ¡Todo esto es tan irreal para mí! ¡Sinceramente, creo que no podrían vivir la una sin la otra! ¡Las amo a los dos! ❤😭”, Cleta Marie Wilson, en Facebook.

“Lindsey puede haber muerto de un infarto. Lo sabremos con certeza después de la autopsia, pero estoy segura de que fue así”, escribió la tía de Ball, Trudy Ruch en Facebook. “Estamos bastante seguros de que fue COVID-19, pero necesitamos los resultados de la autopsia ya que no tenía síntomas para que las pruebas previas fueran obligatorias”.

5. Belinda teme que su abuelita muera por el coronavirus

¡Belinda habla devastada de lo preocupada que está ante la pandemia del coronavirus! | VentaneandoMediante un largo mensaje a través de su Instagram, Belinda expresa su preocupación por su familia en España ante la pandemia mundial que se vive por el coronavirus. Confiesa su especial preocupación por su abuelita que tiene 87 años y por su tío Pepe, que es probable que tenga el covid-19. La cantante invita a todos a reflexionar y unirnos para salir adelante. Ventaneando, programa de TV Azteca conducido por Pati Chapoy en compañía de Daniel Bisogno, Mónica Castañeda y Pedro Sola te traen las últimas noticias del mundo del espectáculo. Disfruta el contenido en tiempo real en nuestro sitio oficial: http://www.aztecauno.com/ventaneando #Ventaneando 2020-03-31T00:58:55.000Z

Belinda está siguiendo la cuarentena por el coronavirus en México, pero reveló que ha sido muy difícil para ella el hecho de que su mamá y su abuelita se encuentran pasando la cuarentena en Madrid, España, donde los casos de contagios y muertes han sido alarmantes.

“Si ha sido muy difícil porque mi mamá está en un momento en el que ya no puede más, lleva encerrada mucho más tiempo que nosotros con mi abuelita, que es una abuelita de 87 años, pues ella tiene enfisema pulmonar, entre otras enfermedades, ella es ya muy delicada”, comentó la cantante al programa Ventaneando, donde confesó que teme que su abuelita se contagie y sea el fin. “Ella está en un momento muy delicado de salud, entonces no le puede pasar absolutamente nada, porque sería la muerte para ella, real, está muy mal de salud, entonces no la queremos arriesgar”, declaró la también cantante, quien reveló como la ha pasado en medio del encierro.

“Me he desconectado como lo dije en un mensaje en mis redes sociales, me he desconectado de todo, he estado meditando, he estado en silencio, he estado leyendo, informándome, pensando mucho en porque está pasando esto”, aseguró la mexicana. “He pensado en qué es lo que tenemos que entender, en que es lo que tenemos que hacer conciencia, porque es una situación en el mundo”.