La vida le da tremenda lección a Francisca Lachapel

Me aferro a la Fe que sostiene!! Aquella que cuando las circunstancias no cambian inmediatamente como quisiera y se pone más y más difícil la situación cierro mis ojos y digo en voz alta: “Dios, no me importa que viene en mi contra, no me importa cuánto va a durar, esta situación no va a derrotarme. Yo sé que tú estas a mi lado y siempre y cuando tú estés conmigo nada más importa”. ••••••••••••• ••••••••••••• Pronto volveremos a estar juntos y los abrazos serán mejores y las conversaciones más largas, miraremos a los ojos porque estará mejor organizado nuestro tiempo y la vida volverá a su significado original. El de amar, servir❤️🙏🏽 •••••••••••••••• •••••••••••••••• •••••••••••••••• Este equipo campeón de @despiertamerica los espera mañana para con más ganas que nunca entregarles lo mejor. Los queremos!!! ❤️