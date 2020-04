Francisca Lachapel da el ejemplo en crisis del coronavirus

Francisca Lachapel es una de las famosas quien más ha insistido y ha puesto todo de su parte para que la gente tome conciencia social del terrible problema que encierra la pandemia del coronavirus.

A través de sus redes sociales la conductora vive continuamente enviando profundos y significativos mensajes para que las personas dejen de tomar este terrible brote de COVID-19 como un juego y en el último mensaje que subió a su cuenta de Instagram dio también algunos consejos para mantenernos ocupados y pasarla bien en el confinamiento exigido.

“Esta es nuestra realidad por ahora y sé que nos asusta, nos preocupa! Quiero que sepas que en medio del caos también hay oportunidad.Verlo de esta manera me ha ayudado muchísimo.. ¿Qué tal si mientras esperamos a que todo esto pase, lo vemos como una gran oportunidad?”, escribió Lachapel.

La bella dominicana se tomó su tiempo para sugerirte muchas actividades que puedes realizar refugiados en nuestros hogares, y así poder disfrutar el tiempo que tenemos en casa, pero eso sí, plenamente conscientes de que permanecer aislados es un paso muy importante para parar la espantosa pandemia.

“Una oportunidad para redefinirte. Equilibrar tus metas 🎯 Reconectar con tus amigos 🤗 Poner tu casa /en orden 🏠 Empezar un nuevo hábito saludable 🏃🏾♀️ Arreglar ese negocio roto o retomar una carrera olvidadaa”, enfatizo Francisca, y continuo: “Pedir ayuda. Pedir perdón. Escribir tu filosofía de vida, fortalecer tu relación de pareja 👫 leer esos libros que tenías olvidados libros 📚 cocinar algo increíble 👩🏾🍳 Hablar con tus seres queridos más!”.

Además, la ex reina puntualizó que la vida es el tesoro mas preciado, y que debemos mirar al horizonte y centrarnos en cosas que tal vez antes no teníamos en cuenta. “Apreciar la vida en cualquier nivel es la clave. Hay también cosas buenas en frente de ti. No es una amenaza 24/7, es la vida. Así es la vida!!!”.

La hermosa dominicana te sugiere escoger lo mejor para ti y te motiva a mirar y sentir de manera positiva para que el resultado sea especial y diferente.

“Cosas buenas y cosas malas. Inconvenientes y bendiciones. Conexiones y distracciones, conciencia o falta de conciencia, apreciación o darlo todo por sentado. Caos u oportunidad. ***¿Que eliges tú?. Te invito a ver las cosas diferentes y te aseguro te sentirás diferente. #todovaaestarbien”, concluyó la presentadora, quien acompaño su mensaje con una imagen donde se le ve muy protegida con tapabocas y guantes.

Los buenos ejemplos de Francisca Lachapel

Una vez más la dominicana sienta precedente en la importancia de quedarnos en casa, pero propone actividades que te pueden hacer sentir mucho mejor.