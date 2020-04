El canal de series español ATRESERIES amplía su presencia en Colombia ¿Cómo lo pueden ver?

View this post on Instagram

Las temáticas de Atresmedia vuelven a hacer historia 🥳 📍 #Atreseries líder de las nuevas cadenas 📍@neox líder absoluto en target comercial 📍 @novatdt temática femenina líder 📍 @mega.tdt canal masculino de referencia Orgullosos de la tele que hacemos 🙌 ¡GRACIAS!