El DJ David Guetta tocará un set desde un lugar muy inusual por una noble causa ¿Desde dónde?

El reconocido DJ de música electrónica David Guetta está listo para presentar un set desde un balcón en el area de Brickell, en el centro de la ciudad de Miami, para recoger fondos para diferentes fundaciones batallando contra la pandemia del Coronavirus incluyendo Feeding South Florida.

“Quería dar, pero no sólo algo de dinero, quería invertir tiempo y darle un poco de lo que hago a mi comunidad,” Dijo Guetta, “Hoy habrán muchos artistas presentándose desde casa, pero yo no puedo mentir, necesito una audiencia, así que la tendré desde otros balcones.”

El DJ de origen francés se mantuvo en conversaciones con las autoridades del centro de la ciudad de Miami para garantizar que todo estuviera en orden para el evento de hoy. “Así que tendré aproximadamente a 8 mil personas desde sus balcones así que para mí, eso es una gran audiencia, no la tradicional, pero claro que es suficiente. Yo me alimento de su energía.” Aseguró emocionado.

El evento será primero que todo una fiesta de baile online que los fanáticos del mundo podrán disfrutar por YouTube y las redes sociales del artista, que empezará hoy 18 de abril a partir de las 6 pm.

“Siempre estoy viajando y tocando por todo el mundo así que ahora estoy trancado en mi departamento de Miami, estoy haciendo mucha música, una canción al día,” Dijo Guetta, mientras pasa su cuarentena en su casa de Miami Beach, a la vez que sus hijos se encuentran en Londres. Dijo que aunque la separación ha sido dura, lo ha ayudado a poner las cosas en perspectiva.

“Yo estoy saludable, mi familia está saludable. Miami es una ciudad que amo, así que no puedo quejarme, sé de gente que está en peores condiciones.” Otros DJs que han participado en iniciativas similares es Cedric Gervais, quien hizo un set en vivo en la cuenta de Instagram de World Red Eye, recaudando fondos para la iniciativa #WRECares, que ya entregó 10 mil dólares para los trabajadores de la salud en el Sur de la Florida.

Por su parte, Feeding South Florida apoya a más de 700,000 familias en situación de dificultad de la comunidad, que a raíz de la pandemia han perdido sus trabajos y este número ha aumentado cercano al millón.