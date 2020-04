Diego Luna impulsa una maravillosa iniciativa en contra del COVID-19: ¿Cuál es?: VIDEO

Muchos de los famosos no solo han enviado mensajes de ánimo, positivismo y unidad, sino que algunos han pensado que otra cosa podrían hacer para poner su grano de arena y ayudar a diferentes tipos de población que se encuentran desprotegidos por esta pandemia que no para y que ya está causando muchos estragos en el mundo.

Este es el caso de Diego Luna, quien tuvo una gran iniciativa para todos aquellos que no pueden seguir al pie de la letra la cuarentena, que evita en gran parte, la propagación de este espantoso virus, para lograr que todos los mexicanos se queden en casa.

A través de su cuenta de Instagram el actor dio a conocer un video para una campaña que llamó “Mi Barrio Me Respalda”, donde comienza mostrando testimonios de los trabajadores ambulantes, que explican porque no pueden seguir el aislamiento social y tienen que salir diariamente.

“Pues, es difícil decirlo, pero…pues hay gente que si puede parar pero hay gente que no”, dijo una vendedora ambulante, mientras que otra expresó: “yo vivo de lo que vendo día a día”, y otro trabajador manifestó: “pues porque no tengo sueldo base, yo soy ayudante aquí, voluntario, de mi trabajo dependen 4 de familia, mi esposa, mis tres hijos y mi nieto”, un conductor de servicio público confesó: “soy operador de Uber, yo voy al día y si no trabajo pues…de por sí no me alcanza y si trabajo, menos, fueron algunas de las declaraciones hechas por quienes entienden que quedarse en casa es lo mejor, pero tienen que trabajar.

Entonces, el actor dijo algo muy real: “vivir una pandemia nos obliga a entender que habitamos un mundo compartido”, y después aparecieron en el clip diferentes clases de personas, quien hicieron reflexión sobre el problema social que se está formando.

“Un mundo lleno de distintas realidades, “hay personas que necesitan salir por alimento o medicamentos y al hacerlo se ponen en riesgo”, “hay personas que no puede quedarse en casa”, fueron solo algunas de las meditaciones, llegando a una conclusión muy evidente, ayudar, si puedes ,a las personas que por una u otra razón les es imposible permanecer junto a sus familias.

Luna subrayó diciendo: “Cuídate, cuida a los demás…quédate en casa”.

Si estas decidido a colaborar el clip sugiere: “Sigue las redes de “Un dia después” y únete a la iniciativa “Mi Barrio Me Respalda”, para ayudar a las comunidades más vulnerables que hoy nos necesitan” concluyó el hermoso y significativo video.

“#QuédateEnCasa por quienes no pueden hacerlo. Nuestro futuro depende de lo que hagamos hoy o lo que dejemos de hacer. Súmate a #MiBarrioMeRespalda y ayúdanos a compartir este video”, escribió Diego Luna para ilustrar el audiovisual con el que se impulsa la iniciativa, además añadió: “En este país no todxs pueden, por ellxs y por nosotrxs # quédateencasa”.