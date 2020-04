Coronavirus: Lili Estefan dedica emotivo mensaje a trabajadores

View this post on Instagram

👏👏👏👏Los verdaderos #superheroes Doctores, enfermeras, personal de limpieza en hospitales, paramédicos, bomberos, policías, personal en los supermercados, choferes de autobuses y transporte público, compañeros de la prensa y cada uno de ustedes en el campo de batalla. Vamos que SI SE PUEDE! 💪💪💪💪 #Repost @vmichel_c ・・・ Ellos son los verdaderos súper héroes 💙 Dios los bendiga 🙏🏽 #gracias They are the real super heroes 💙 #Thankyou 🙏🏽