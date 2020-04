Top 5: Noticias Interesantes Abril 17 del 2020

Las noticias del mundo del entretenimiento empiezan este viernes con el revuelo que causaron las declaraciones de Chiquis Rivera sobre la muerte de su “hijito”, lo que la tiene muy triste.

De igual manera, el chapuzón de Alicia Machado en plena cuarentena, el bailecito de Belinda en pijamas, y la muerte de dos famosos actores, son noticia.

1. Chiquis Rivera está de luto

Chiquis Rivera confesó que prefirió guardar en su corazón un tremendo dolor que sufrió a finales del año pasado, y reveló que perdió a su hijo.

Y aunque algunos de sus seguidores al principio pensaron que se trataba de un bebé real, luego confesó que estaba hablando de Dallas, una mascota que la cantante y su marido llevaron a su casa en septiembre del año pasado y a quien veían como su hijito.

“No le hemos dicho a nadie, pero sí, falleció”, dijo el cantante refiriéndose al fallecimiento de su “hijito”, en diálogo con el programa “El break de las 7”.

“No le he dicho, pero el día 14 de noviembre del año pasado falleció Dallas. Anoche estábamos hablando de eso con Victoria, me dolió el corazón, y estuve llorando, fue algo terrible, terrible”, agregó Chiquis. “Era mi baby. Tengo un angelito, como dice la mamá de Lorenzo, que él me salvó de algo, porque es bueno tener mascotas en la casa. Por esa razón así que para mí es un ángel”.

2. Belinda se muestra en pijama en la cuarentena



Belinda es considerada una de las famosas más bellas del mundo del entretenimiento, y no hay duda de que lo es, y esta vez se mostró al natural, en su casa, ataviada con una pijama, causando tremenda sensación en redes sociales, mientras acata las normas de la cuarentena.

El programa de televisión Ventaneando presentó el llamativo video de la cantante mexicano, en el que se aprecia a la intérprete del Baile del sapito cantando y bailando el tema “Mala mía” en su cuarto.

“Hasta en pijama se ve espectacular! 😮 @belindapop causó revuelo en redes con este video, así es como pasa el tiempo en esta contingencia. 🙌 #Ventaneando”, comentó la artista en su red social.

3. Murió actor Brian Dennehy de la película Rambo?

El actor británico Brian Dennehy, quien tenía una carrera en la pantalla y el escenario de más de cinco décadas, murió el miércoles 15 de abril, en horas de la noche, causando mucha tristeza entre sus familiares y sus fans.

Así lo reveló inicialmente el sitio https://www.tmz.com/, que aseguró que fuentes policiales confirmaron su fallecimiento en el estado de Connecticut, a la edad de 81 años.

TMZ también informó que el actor murió por causas naturales, y que no se realizaría ninguna autopsia. No murió de COVID-19.

La carrera de Dennehy despegó después de interpretar el papel del Sheriff Will Teasle en la saga de las cintas de Rambo, First Blood, en 1982, junto a Sylvester Stallone como John Rambo.

El actor interpretó muchos papeles secundarios en sus primeros años, pero pronto se convirtió en un verdadero protagonista después de su papel en el thriller “Best Seller” en 1987, que coprotagonizó James Woods.

El papel más notable de la estrella del cine fue posiblemente Big Tom Callahan en la comedia de 1995 Tommy Boy. También era conocido por sus papeles en televisión, incluidos sus papeles en To Catch a Killer y Death of a Salesman. Dennehy apareció más recientemente en la serie de suspenso de crimen de la NBC The Blacklist, interpretando el papel recurrente de Dominic Wilkinson entre 2016 y 2019.

4. Murió Keiji Fujiwara, actor de doblaje de Marvel

Keiji Fujiwara, el actor que interpretó a Tony Stark en las películas japonesas de Marvel, murió el 12 de abril después de una batalla contra el cáncer, informó Oricon News. Fujiwara tenía 55 años de edad.

La causa de su muerte no parecía estar relacionada con el coronavirus y su familia organizó un memorial privado y un funeral, agregó Anime News Network.

Fujiwara, nacido el 5 de octubre de 1964 en Tokio, era conocido por prestar su voz a varios juegos de animación japoneses también, especialmente Final Fantasy y Kingdom Hearts.

“Nuestro director representativo y actor de doblaje Keiji Fujiwara falleció a los 55 años el 12 de abril de 2012, mientras aún luchaba contra un cáncer”, dijo su representante en un comunicado. “Estoy profundamente agradecido por su amabilidad y me gustaría expresar mi sincero agradecimiento. La noche y la ceremonia de despedida fueron celebradas solo por familiares. Lamento decir que rechazaré la ceremonia de ofrecer flores”, dijo. Fujiwara era conocido por su papel de Hiroshi, el padre de Crayon Shin-chan.

También prestó su voz a las versiones dobladas en japonés de Axel (Lea) en la serie Kingdom Hearts, Reno en Final Fantasy VII Remake y Ardyn en Final Fantasy XV.

5. Alicia Machado causa furor bailando en la piscina en la cuarentena



Alicia Machado ha sido una de las famosos más activas en sus redes sociales, desde que inició la cuarentena para prevenir la propagación del coronavirus.

La guapa venezolana, quien se ha manifestado muy preocupada por los efectos que tiene el virus, también quiso mostrar que ha tratado de sacarle provecho a su tiempo libre y al encierro, y decidió darse un chapuzón en la piscina de su casa.

La ex Miss Universo colgó un video del momento en que estaba tomando los rayos de la Luna, al ritmo de una canción de reaggetón, que no paraba de cantar y bailar.