Belinda desbastada por la situación que trae el brote del COVID-19

La famosa Belinda quien se encuentra en México, fue entrevistada por el programa Ventaneando, para saber cómo está pasando esta cuarentena que nos ha retenido en nuestros hogares para evitar que la pandemia del coronavirus se continúe propagando tan rápidamente como lo ha venido haciendo hasta el momento.

La cantante saludo a todos y después de la pregunta: ¿cómo ha sido estos días en su vida? ella respondió: “pues me he desconectado como lo dije en un mensaje en mis redes sociales, me he desconectado de todo, he estado meditando, he estado en silencio, he estado leyendo, informándome, pensando mucho en porque está pasando esto”.

“Que es lo que tenemos que entender, en que es lo que tenemos que hacer conciencia, porque es una situación en el mundo”, recalcó la chica de nacionalidad mexicana.

Belinda manifestó su reflexión: “¿las cosas pasan por algo, ¿no? Y a lo mejor, y tenemos que regresar a nuestro origen, a volver a sentir, a volver a ser conscientes, a ser simpáticos, a dejar de vivir al día todo el tiempo”.

También en el programa le preguntaron a Belinda sobre su mamá y su abuelita que se encuentran pasando la cuarentena en Madrid, España, situación que ha sido muy complicada para ella, sintiéndose muy triste y preocupada, además, confesó que su progenitora ya no se encuentra muy a gusto y su abuelita está muy delicada de salud.

“Si ha sido muy difícil porque mi mamá está en un momento en el que ya no puede más lleva encerrada mucho más tiempo que nosotros, con mi abuelita que es una abuelita de 87 años, pues ella tiene enfisema pulmonar, entre otras enfermedades, ella es ya es muy delicada, ella está en un momento muy delicado de salud, entonces no le puede pasar absolutamente nada, porque sería la muerte para ella, real, está muy mal de salud, entonces no la queremos arriesgar”, declaró la también cantante.

Belinda ha dejado saber que este problema es muy serio y que hay que tomarlo como tal, especificó que nunca se mete con nadie, pero no está de acuerdo con algunos, que ha visto a través de las redes sociales, que han tomado el contagio y la pandemia de una manera muy folclórica, que le parece que la gente no ha tomado esta situación a conciencia, y espera que todos se encuentren en casa cuidando a sus seres queridos, a la familia, y a la gente mayor.

La cantante se sinceró y dijo que nunca en su vida había estado tan preocupada no solo por su familia en España sino también por toda la humanidad y pidió que se queden en casa, que hagan caso a lo que se está diciendo, e invitó crear una iniciativa para salir todos juntos adelante.