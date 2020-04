Anuncios de J Balvin: ¿Qué presenta hoy el cantante?

Hoy, 8 de abril, J Balvin comparte el nuevo video para su tema «Gris» que forma parte de su aclamado nuevo álbum ‘Colores’. En este video surrealista J Balvin lentamente se comienza a desmoronar por un desamor. Rápidamente, sus pensamientos negativos infiltran el mundo real y se ven reflejados con una infestación de escorpiones, inundaciones, y mas, hasta que un terremoto, aparentemente, destruye su mundo. Este es el quinto video dirigido por Colin Tilley del álbum luego de haber dirigido los videos para los temas «Rojo,» «Morado,» su sencillo #1 «Blanco» y «Amarillo«.

El video de «Gris» estrena una semana antes de la presentación de J Balvin en el programa especial One World: Together at Home (Un Mundo: Juntos Desde Casa), organizado por Global Citizen y la Organización Mundial de la Salud (WHO, por sus siglas en inglés) que tiene como objetivo celebrar y apoyar al personal médico alrededor del mundo. El evento tomará lugar el sábado 18 de abril, y contará con Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, y Stephen Colbert como presentadores. El especial fue creado en colaboración con Lady Gaga y beneficiará a organizaciones sin fines de lucro locales y regionales que proveen comida, albergo y cuidados de salud a aquellas personas que mas lo necesitan. El especial comenzará a las 5:00 PM PDT/8:00 PM EDT/12:00 AM GMT y se transmitirá por las cadenas ABC, NBC, ViacomCBS Networks, iHeart Media y Bell Media y sus plataformas en Canadá.

J Balvin – Gris (Official Video)Colores out now: https://JBalvin.lnk.to/ColoresYD Shop: https://jbalvinstore.universalmusica.com/ Subscribe to J Balvin's channel here: https://www.youtube.com/channel/UCt-k6JwNWHMXDBGm9IYHdsg?sub_confirmation=1 Follow J Balvin: https://instagram.com/jbalvin https://twitter.com/jbalvin https://www.facebook.com/JBalvinOficial https://www.tiktok.com/@jbalvin Lyrics: [Colores…] El mismo cuento de no acabar (ajá) Siempre hay algo que aclarar (yeah) Si miro a otra no soy leal, Quisiera avanzar, pero no lo superas, Acaso eres perfecta pa’ juzgar (eso parece) Por más que lo hago bien tú lo ves mal, Leggo, Leggo Dime ma, dime lo que (lo que) Yo hago lo que toque, Pa’ que, pa’ que no te choque, Tú mi sensación del bloque Dime ma, dime lo que (lo que) Yo hago lo que toque, Pa’ que, pa’ que no te choque, Tú mi sensación del bloque. Dime ma, yo hago lo que toque (ya) Pa’ que lo bueno me notes (ah) Siempre me tiene en un trote (ya) Vas a causar que me agote, Yo no sé si mañana me botes (yeah) Puede ser que la vida te rote (ah) Puede ser que yo me alborote (nah) Baby a ti no hay quien te derrote, Dime ma, dime lo que (lo que) Yo hago lo que toque, Pa’ que, pa’ que no te choque, Tú mi sensación del bloque. Dime ma, dime lo que (lo que) Yo hago lo que toque, Pa’ que, pa’ que no te choque, Tú mi sensación del bloque. Por más que busque la manera, de que no se enoje, siempre me cela, Lo de nosotros es caso aparte La pelea que no gana es empate, Por más que busque la manera, de que no se enoje, siempre me cela, Lo de nosotros es caso aparte La pelea que no gana es empate, El mismo cuento de no acabar Siempre hay algo que aclarar (yeah) Si miro a otra no soy leal Quisiera avanzar, pero no lo superas, Acaso eres perfecta pa juzgar (eso parece), Por más que lo hago bien tú lo ves mal, Leggo Leggo Dime ma, dime lo que (lo que) Yo hago lo que toque, Pa’ que, pa’ que no te choque, Tú mi sensación del bloque. Dime ma, dime lo que (lo que) Yo hago lo que toque, Pa’ que, pa’ que no te choque, Tú mi sensación del bloque. Sky Rompiendo, Seguimos y seguimos rompiendo, Yeah, Michael Braun Leggo, J Balvin Man, Leggo , Colores Hey, yo Juan! I know you dance to this one. Leggo. #JBalvin #Colores #Gris Music video by J. Balvin performing Gris. © 2020 UMG Recordings, Inc. http://vevo.ly/QG0kqn 2020-04-08T16:00:11.000Z

En ‘Colores’, la continuación del álbum lanzado en el 2018, ‘Vibras’, la súper estrella del reggaetón regresa a sus raíces, optando únicamente por incluir dos colaboraciones en este nuevo álbum (Mr. Eazi y su productor Sky Rompiendo) para demostrar su pegajoso sonido y el ritmo que lo ha llevado a convertirse en un artista reconocido a nivel mundial.

El álbum estreno días después de que Balvin hizo historia convirtiéndose en el artista latino urbano con el mayor número de sencillos en alcanzar la posición #1 en la historia de la lista Latin Airplay, luego de que el tema «Blanco» llegará al tope de la lista. Este titulo, junto con ‘Colores’, no solo lo establece como el líder del reggaetón, pero también lo convierte en un pionero del nuevo género urbano, que continúa expandiendo sus límites y labrando el camino para «la nueva escuela».

‘Colores’ se realizó bajo la dirección creativa de Takashi Murakami quien creó diez nuevas flores, una para cada canción y cada color del álbum. Aunque es ampliamente reconocido por ser una fuerza comercial, el álbum resalta las diferentes formas en las cuales Balvin está penetrando todas las facetas culturales – desde la música hasta el arte y el fashion– sin comprometer su identidad única.

J Balvin continúa su reino como una de las estrellas más grandes del mundo. Durante el 2019, se presentó durante la ceremonia de apertura de los Premios GRAMMY, fue nombrado «Artista del Año” durante Premio Lo Nuestro por tercer año consecutivo, recibió su cuarto LATIN GRAMMY y el premio «Artista Latino Favorito» por el American Music Award, y se convirtió en el primer artista de reggaetón en presentarse en el programa de televisión Saturday Night Live. Durante el año, J Balvin también se conectó con millones de fans en vivo al llevar su increíble gira «ARCOIRIS» por los Estados Unidos y el resto del mundo, inscribiendo su nombre en la historia de la música urbana como el primer artista de reggaetón en ser titular durante Coachella, al igual que en el Festival EDM Tomorrowland y en Lollapalooza. Recientemente, J Balvin se presentó en el medio tiempo del Super Bowl LIV junto a Jennifer Lopez para cantar su exitosa canción «Mi Gente«, logró su vigésimo primer #1 en los listados de radio y logró la portada de la revista Billboard