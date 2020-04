Anuncian fecha de estreno de “100 días para enamorarnos”: ¿Cuándo, dónde?

Telemundo anunció la fecha de estreno para “100 Días Para Enamorarnos” para el martes, 28 de abril a las 9pm/8c. Protagonizado por Ilse Salas (Las Niñas Bien; Cantinflas), Mariana Treviño (Casa de las Flores; Overboard), Erick Elias (Betty en NY; Hotel de los Secretos) y David Chocarro (El Recluso; Señora Acero), con la participación especial de Humberto Zurita (La Reina del Sur; La Querida del Centauro), este drama comedia presenta la vida de dos buenas amigas quienes deciden separarse de sus respectivos esposos tras 20 años de matrimonio.

Conoce más sobre la historia de “100 días para enamorarnos”

A Remedios (Treviño) todo se le junta cuando decide separarse de su actual esposo y reaparece su primer amor. Mientras tanto, Constanza (Salas) llega a un acuerdo con su esposo de tomar un descanso de 100 días. Una vez que transcurran los 100 días, deberán decidir si continuarán juntos o no.

“100 Días Para Enamorarnos” aborda magistralmente la realidad de las relaciones entre parejas, amigos, padres e hijos, mostrando problemas, inseguridades y cuestionamientos con los que todos podrían identificarse.

¿Quiénes forman parte del elenco de la comedia romántica?

El elenco de estrellas también incluye a Hector Suárez Gomís, Sylvia Sáenz, Sofía Lama, Andrés Almeida, Manuel Balbi, Lucas Velázquez, Daniela Bascopé, Macarena García, Xabiani Ponce de León, Gabriel Tarantini, Fernanda Urdapilleta, Sheryl Rubio, Macaria, Eduardo Ibarrola, Shaula Vega, Beatriz Monroy, Thamara Aguilar, Isabella Sierra y Gael Sánchez.

La serie, una producción de Telemundo Global Studios, está dirigida por Jorge Colón, Mariano Ardanaz, Ricardo Schwarz y Fez Noriega con Marcos Santana y Miguel Varoni como productores ejecutivos, Elizabeth Suarez como productora general y Ricardo Álvarez Canales, encargado de adaptar el guion. Una de las historias más influyentes de la televisión moderna en Latinoamérica, Telemundo ofrece una adaptación de “100 Días Para Enamorarse” con nuevos elementos que reflejan la realidad multicultural y generacional de los personajes en los Estados Unidos. Luego del éxito de “Betty en NY”, “100 Días Para Enamorarnos” es la segunda serie en filmarse en los modernos estudios de Telemundo Center en Miami, Florida.

100 Días para Enamorarnos | Tráiler oficial | Telemundo

Los televidentes pueden seguir la producción en Facebook.com/100Dias, @100Dias en Twitter e Instagram y unirse a la conversación usando #100DiasParaEnamorarnos.

“En estos momentos en que nuestra audiencia está manteniendo distanciamiento social y quedándose en casa, nos complace poder ofrecerles un respiro y un poco de distracción para toda la familia con este drama comedia”, dijo Ronald Day, EVP de entretenimiento de Telemundo Networks. “Estamos seguros de que la audiencia podrá sentirse identificada con esta historia y con los distintos temas contados por un elenco de primera”.

