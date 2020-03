Ximena Duque cancela participación en importante evento: ¿qué la hizo desistir?

Por el temor que viene causando la propagación del Coronavirus, y las medidas cautelares que se deben tomar al respecto, muchos famosos han decidido seguir las instrucciones y cancelar sus eventos, ya que allí se dan cita gran cantidad de personas, esta fue la razón por la que Ximena Duque renunció a participar en uno de ellos.

A través de su cuenta de Instagram la bella actriz envió un comunicado pidiendo disculpas y explicando porque no participará en el evento de People “Poderosas Live” que estaba programado para el 14 de marzo en el James L. Knight Center en Miami donde iba como invitada.

El comunicado comienza diciendo: “No fue fácil tomar esta decisión ya que les di mi palabra de estar en el evento de poderosas live pero dadas las circunstancias y todo lo que están diciendo en las noticias acerca del coronavirus me temo que por cumplir con un compromiso laboral ponga en riesgo no solo mi salud pero la salud de mi familia”.

“Estamos viviendo un momento muy delicado, ayer subió el 25% el número de personas infectadas. La organización mundial de la salud declaró como pandemia el contagio por el COVID-19 y como saben se están tomando medidas drásticas para que las personas no se contagien”, explicó la artista.

La colombiana aseguró que la gente entenderá y apoyará su decisión, ya que en bastantes entidades se están tomando las medidas necesarias.

“Algunos aeropuertos han cancelado vuelos, las empresas le están permitiendo a los empleados que trabajen desde sus casas, colegios, universidades tomando precaución, la NBA suspendiendo sus próximos partidos, etc, etc, puedo seguir, pero sé que todos los que me leen están al tanto de esta situación así que estoy segura comprenderán mi angustia y mi decisión de cancelar mi participación en el evento”, apuntó Duque.

Antes de terminar el mensaje, la artista de 35 años, pidió excusas a quienes pensaban asistir a dicho evento.

“Les pido una disculpa a ustedes mis seguidores porque sé que varias personas están viajando de otros estados para asistir al evento, así que les pido me disculpen y espero me entiendan ya que es momento de tomar acción y no ignorar lo que está pasando”, concluyó Ximena.

Cabe recalcar que otros artistas como Juanes y Alejandro Sanz también cancelaron sus conciertos a través de las redes sociales.

El concierto de Juanes estaba programado para el 14 de marzo en la ciudad de Bogotá, capital de Colombia.

Mientras que Alejandro Sanz iba a realizar una gira en diferentes ciudades de Colombia, 12 de marzo en Bogotá, 14 de marzo Cali y 16 de mayo en Barranquilla.