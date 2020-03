Sherlyn envía un hermoso mensaje por el coronavirus que incluye al bebé que espera

Sherlyn se encuentra muy feliz con su embarazo, ella se ha cuidado mucho para que su periodo de gestación sea exitoso y ni siquiera la situación que en este momento está atravesando el mundo entero por la terrible pandemia que se extiende con rapidez, la afecte.

La futura mamá en ningún momento ha bajado el ánimo y se encuentra muy optimista de que venceremos este espantoso virus.

A través de su cuenta de Instagram la actriz envió un hermoso mensaje: “Un tiempo de sumar esfuerzos, por nuestras familias, por nosotros y por las generaciones que vienen…”, comenzó diciendo la artista, quien felicitó a sus compatriotas por el gran esfuerzo que están haciendo para detener la pandemia por encima de la autoridad gubernamental.

“Que orgullo México que como sociedad hemos respondido incluso antes que nuestros gobernantes, vamos a salir de esta juntos” enfatizó la actriz.

Sherlyn aseguró que le va a contar a su hijito, lo que está pasando en estos momentos, cuando lo tenga entre sus brazos: “y le platicare a mi hijo que estuvo en mi pancita en un momento histórico en el que los mexicanos nos unimos con amor! #yomequedoencasa #nuestrobebé #momtobe”, concluyó la artista.

La mexicana ilustró el mensaje con una imagen donde está mostrando su protuberante pancita, acariciándola entre sus manos y en un bikini, cubierto con una salida de baño negra, además su expresión es maternal, tranquila y optimista, con un paisaje encantador que enmarca el fondo de su fotografía, reafirmando con su expresión lo que expresó con palabras.

A principios del mes de marzo, Sherlyn confesó como su embarazo ha cambiado su diario vivir, pero se encuentra feliz por experimentar todo lo que esto conlleva, ya como ella misma recalcó: “es un periodo muy corto”.

“Una de las cosas que viene de la mano de estar embarazada es olvidar todo, he cambiado mi rutina, sí, yo antes dormía muy poco, les estoy hablando de 4 o 5 horas al día, ahora estoy durmiendo entre 8 y 9 horas diarias, delicioso, esa es la parte más rica del embarazo”, declaró la artista.

“En cuanto al ejercicio, pues claro, ahora todo tiene que ser como mucho más leve, y me estoy adaptando, en cuanto a eso, y a la alimentación, hay muchas cosas que tengo prohibidas, no puedo comer nada crudo, deje de tomar café, porque yo amo el café con todo mi corazón, lo que más se me antoja es el café, era parte de mi rutina diaria, y ahora no se puede, entonces sí ha cambiado”, puntualizó la mujer de Guadalajara.