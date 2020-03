Mujeres obsesionadas con Andrew Cuomo: Está casado? Tiene novia?

El Gobernador de Nueva York Andrew Cuomo ha cobrado máximo protagonismo en estos terribles días de la crisis por el Coronavirus en su Estado. Los hemos visto dirigirse a sus ciudadanos día tras día en largas y detalladas ruedas de prensa transmitidas en vivo por televisión, donde con voz pausada, pero firme actitud, maneja los destinos de su Estado, explica las medidas tomadas para contener la dura situación, mostrándose siempre en control, aportando soluciones y manejando a su equipo.

Y como era de esperarse el tabloide The New York Post ya reveló que miles de mujeres se encuentran no solo admirando su trabajo sino también suspirando por él. El tabloide dice que muchas están “flechadas” y describe el fenómeno como “Coronavirus crushing” por el funcionario y por supuesto preguntándose si está casado o tiene novia.

Se ha convertido, sin querer queriendo, en tendencia– pues tantas mujeres solitarias, guardadas en sus casas – decidieron que estaban obsesionadas con Cuomo en sus conferencias de prensa en medio del drama. más impactante que el de cualquier telenovela.

Una reportera de la revista Vogue reveló en este artículo que está enamorada de Cuomo.

Otra periodista para el portal Jezebel también escribió otra columna que dice: “Ayuda, Creo que estoy enamorada de Andrew Cuomo???”.

Otros, con sus comentarios en Twitter también incitan a muchas mujeres a unirse al “movimiento” y admitir su admiración por Cuomo.

I am falling in love with someone. #AndrewCuomo pic.twitter.com/EVZhXAl3PL — Paulo Wolff (@mydreamsmywords) March 22, 2020

Cuomo ha tenido dos largas relaciones con destacadas mujeres. Sí estuvo casado una vez– con una Kennedy nada más ni nada menos – pero se divorció. Tuvo una famosa novia, la actriz Sandra Lee, pero terminaron su relación en Septiembre de 2019.

Aquí lo que debes saber del gobernador de Nueva York que tiene fascinadas a tantas mujeres.

Andrew Cuomo está Divorciado de Kerry Kennedy

La ex-esposa de Cuomo es Kerry Kennedy, de la familia de los Kennedys. Según la revista Oprah’s magazine, estuvieron casados por 13 años. La revista Harper’s Bazaar

reporta que Cuomo se separó de Kerry en el 2003 “por supuesta infidelidad”.

Tiene tres hijas de su matrimonio: Michaela, Cara, and Mariah.

Un artículo de Vanity Fair describe cómo Cuomo le propuso a Kerry Kennedy el día de San Valentín en 1990, uniendo dos dinastías políticas. Ella, siendo hija de Robert y Ethel Kennedy; Él, hijo del ex-Gobernador Mario Cuomo. “Era guapo y encantador, muy simpático”, dijo Kerry said, según Vanity Fair. “Fué el típico flechazo“. Ambos sabían lo que era ser parte de la vida pública. Otra amiga dijo a Vanity Fair, “Kerry era la persona indicada en el momento indicado. Ella lo entendía y eran almas gemelas que se enamoraron pues compartían esos vínculos”.

Kerry Kennedy y sus hijas con Andrew Cuomo.

Ese artículo describe a Cuomo como muy rígido y defensivo para hacer parte del alegre clan Kennedy. El matrimonio empezó a fallar por el trabajo de Cuomo que le absorbía su tiempo más las crianza de sus tres niñas.

Un libro sobre la vida de Cuomo del cual sacó una cita el New York Daily News decía que Cuomo era muy controlador- y su desprecio por la forma en que su mujer llevaba su hogar, mas su familia y amigos, acabaron con el matrimonio. Dice también que las señales estaban claras desde el principio

Prohibió los brindis en honor a la pareja el día de su matrimonio que planeó con excesivo detalle y tampoco le gustaba

Hyannis Port, dice el artículo que además añade que ella tuvo un “enlace” con el jugador de polo Bruce Colley.”

Cuomo empezó a sospechar del romance y se lo comentó a la esposa de Colley. Ambos confrontaron a sus parejas y se admitió el romance, terminando así en divorcio.

Cuomo fue novio durante años de Sandra Lee luego de conocerla en los Hamptons. Ella es muy cercana a sus tres hijas

La relación de Cuomo y la presentadora de la cadena Food Network, Sandra Lee fue duradera. Según Harper’s Bazaar, se conocieron en el 2005 en los Hamptons, dos años luego de su divorcio con Kennedy.

Cuomo llevó a sus niñas y ella admitió a la revista que le conmovió “ver a este hombre tan fuerte y masculino, con tres niñitas alrededor suyo”. Fue muy cercana a las niñas a quienes se refiere como “hijas semi-hechas en casa”.

Ambos mantuvieron su relación muy privada y lejos de la campaña. Ella dijo a la revista, “Me gusta ser independiente. No creo que un matrimonio implique que no seas independiente, por ahora estoy muy cómoda y tal vez más feliz que nunca. Me siento sólida y segura”.

En Septiembre de 2019 terminaron su relación y según The New York Times pusieron a la venta una casa que compartían juntos.

Andrew Cuomo y su novia la presentadora de televisión Sandra Lee.

En un comunicado conjunto Lee y Cuomo dijeron: “Recientemente nos hemos dado cuenta que nuestras vidas han tomado tumbos distintos y nuestra relación romántica se ha transformado en una entrañable amistad. Siempre seremos una familia, nos apoyaremos mutuamente y nos dedicaremos a las niñas. Nuestras vidas personales se mantendrán personales y no habrá mayores comentarios”.

La ruptura afectó a la familia de Cuomo. “Sandy siempre ha sido una presencia amorosa y generosa en la vida de mis trés sobrinas y nuestra familia. La queremos muchísimo”, dijo Margaret Cuomo, hermana del gobernador The Times. “Seguirá siendo una hermana y amiga extraordinaria para mí y una tía querida para mis hijas”.

Sandra dijo a la revista People: “Andrew siempre será uno de los amores más grandes de mi vida”.

En un post de Facebook que Lee escribió en el 2017 se demuestran los lazos tan profundos que forjó con las hijas de Cuomo: “Aunque nunca he sido madre biológica, no puedo imaginar querer a un hijo más de lo que quiero a estas tres niñas. El solo hecho de pensar que tuve algo que ver en la educación de estas niñas tan bellas, amables e inteligentes es maravilloso. Pero lo que más aprecio es que Andrew, mi amor y compañero me haya siempre incluido, haciéndome parte de la familia y madre de estas espectaculares jóvenes mujeres”.

Aquí el artículo original en inglés de nuestra página hermana Heavy.com