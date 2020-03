Top 5: Noticias Interesantes Marzo 31 del 2020

Las noticias interesantes de este martes comienzan con el precioso dueto que protagonizaron Mijares y la hija de la cantante Lucero, quien dejó ver que tiene una voz tan melodiosa como la de sus famosos padres.

De igual manera, el arresto de la novia del cantante Aaron Carter, por violencia doméstica, la recuperación de Danna García de coronavirus, la angustia de Anahí por la pandemia y la manera como la hija de José Jose, Marysol Sosa se cuida en su embarazo, son titulares.

Quédate con nosotros y entérate en mayor despliegue de estas noticias del día.

1. Hija de Lucero impresiona con su voz cantando junto a Mijares

Por ahí suelen decir que “hijo de tigre pintito”, y eso es precisamente lo que acaba de mostrar la hija de la cantante Lucero, quien tiene el mismo nombre de su mamá. La niña decidió hacer un dueto junto a su padre, Manuel Mijares, con quien cantó el tema “Everything”, de Michael Bublé y las redes no pararon de elogiar la preciosa viz y afinación de la niña.

“Para toda la gente, aquí desde casita haciendo experimentos”, comentó el orgulloso papá en su Instagram, al presentar el dúo. “Vamos a cantar Lucerito y yo, con mucho cariño, para todos ustedes que están también en casita o deberían estar en casita”, agregó, haciendo mención a la cuarentena.

“Aquí Lucerito y yo divirtiéndonos en casa haciendo lo que mas nos gusta. Cantando una canción de un de un gran artista a quien admiramos mucho”, fue el comentario con el que Mijares promocionó el llamativo video.

2. Arrestan a novia de Aaron Carter por golpear al cantante

https://www.instagram.com/p/B-Bot9cFrTj/

Melanie Martin, la novia de Aaron Carter, fue arrestada y le impusieron una fianza de $50,000, por hechos de violencia doméstica tras atacar a su novio en la propia casa del cantante.

La noticia fue revelada por el sitio TMZ, que aseguró que la policía está investigando el hecho, después de que la pareja tuvo una supuesta disputa.

La noche anterior, Carter y Martin, una modelo búlgara reconocida en Instagram con más de 167,000 seguidores, discutieron y luego se intensificó la pelea y cuando el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles respondió a la llamada por violencia doméstica en la casa de Carter, el cantante de “I Want Candy” tenía marcas de arañazos. La joven fue arrestada por un delito grave de violencia doméstica y está detenida.

3. Danna García fue dada de alta tras agravarse por coronavirus

Luego de varios días hospitalizada por complicaciones en su salud tras contagiarse del coronavirus, la actriz Danna García fue dada de alta y regresó a seguir con la cuarentena en su casa.

Así lo dio a conocer la artista, quien confesó en sus redes sociales que su salud ya está estable. “Hola a todos, gracias por todos sus mensajes. Ya salí del hospital”, dijo la estrella de la telenovela Pasión de Gavilanes, en un video que compartió, donde lució demacrada y donde compartió un consejo.

“Se dicen muchas cosas sobre este virus y no quiero llenarlos de información innecesaria, pero sí les quiero decir que hay dos cosas que se necesitan, créanme que sí se necesitan, créanme… por favor ténganlas a la mano: uno es el oxímetro de pulso, (un aparato que sirve para medir el ingreso de oxígeno), y el otro es el termómetro, creánme que esto sí se necesita y salva vidas”, comentó la actriz.

4. Anahí está muy angustiada con crisis del coronavirus

La crisis del coronavirus que ha dejado a más de 700 mil personas contagiadas alrededor del mundo tiene con los pelos de punta y mucho nerviosismo a más de uno, entre ellos la cantante Anahí, quien confesó que no la está pasando muy bien estos días.

La actriz hizo la confesión, a través de sus historias de Instagram, donde mencionó que está padeciendo de insomnio.

“¿Cómo están hoy? Yo llevo 2 noches sin dormir… todos tenemos días mejores que otros, pero ¿saben qué? No podemos caernos. El miedo es la vibración más baja. No dejemos que nos gane. ¡A vibrar alto!”, comentó la estrella de RBD.

Hace unos días Anahí dejó ver también que toda esta pandemia la tiene muy afectada, especialmente pensando en sus dos hijitos. “Mis bebés 💙💙 Lo que daría … 🙏 Es aterrador todo lo que está pasando en el mundo. Pero como podría yo perder la esperanza si los tengo a ustedes?? A cuidarnos mucho todos. Todo va a estar bien”.

5. La hija de José José, Marysol Sosa confiesa como cuida su embarazo en cuarentena

Marysol Sosa, la hija del fallecido cantante José José, está por su sexto mes de embarazo, y en medio de la cuarentena por el auge del coronavirus, confesó que no tiene miedo, pero está tratando de aprovechar el momento y sigue recomendaciones al pie de la letra para estar bien con su estado.

La mexicana habló a través de videollamada con el programa de televisión Ventaneando, y allí aseguró que estos días ha tratado de compartir mucho más con su hijita mayor, Francesca.

“El otro día estábamos hablando Javier y yo y dijimos: ‘la otra semana sales tú y esta semana salgo yo ( a hacer las compras), pero como estoy embarazada, ni es tema de discusión, pero no pasa nada. Yo me hago a la idea, pero no me traumo. No digo: ‘ay, ya quiero que llegue el día para ir a sacar la basura’. Creo que es el poder de tu mente, no pasa nada”, dijo la hija del Príncipe de la canción. “Nosotros no estamos en una casa inmensa y aunque la tuvieras, no es tanto el espacio, es tu mente: decir ‘bueno Señor, muchas gracias’. De verdad a mi las horas se me van en poder observar a mi hija, en poder observar cosas nuevas, verla que empieza a pronunciar palabras sueltas”, dijo Marysol.