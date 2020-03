No vas a creer como luce la hija de Luis Miguel sin maquillaje: ¿cómo se ve Michelle Salas?

View this post on Instagram

A few “just woke up” faces this morning 🙃 I’ve been letting my skin breath lately from harsh chemicals and makeup. We are so used to makeup and filters nowadays that I realized it’s beautiful to show our skin and our perfect imperfections too. I LOVE makeup and cute filters don’t get me wrong. But I also think that sometimes we are scared to show and embrace our natural beauty 🙂 Hope you have a beautiful Thursday! Stay safe ❤️ . . Algunas caras dormilonas esta mañana 🙃 Les cuento que he dejado respirar mi piel los últimos días de makeup y químicos/cremas. Creo que estamos tan acostumbradas a vernos con maquillaje o filtros que nos da miedo de enseñar nuestras perfectas imperfecciones 🙂 Yo soy fanática del makeup y de los filtros, pero últimamente también creo que a veces menos es más 😊 Que opinan? #makeupfreechallenge