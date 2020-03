El importante mensaje de Zeus González de Exatlon 2 sobre el Coronavirus

View this post on Instagram

Orgulloso Con orgullo les comunico a todos este 15 de febrero en la Ciudad de México Defenderé mi cinturón mundial de Kick Boxing ante el chileno Masacre Araneda. En esta ocasión tengo el honor de pelear por el primer cinturón conmemorativo Rosa en pro de la batalla contra el Cáncer, siendo el primer cinturón especial en la historia del consejo mundial de Kick Boxing. Tengo ante mi la oportunidad de convertirme en el primer tres veces campeón mundial del consejo además de hacer historia con dicho cinturón conmemorativo, por lo cual me siento sumamente emocionado y me declaro listo para defender lo que es mío. Agradezco a todos quienes me apoyan y siguen mi carrera deportiva, este será un gran paso y un hermoso capituló en mi leyenda personal, vamos por todo y con todo a ganar y hacer historia. Nos vemos este 15 de febrero en la Ciudad de México no sé lo pueden perder será un evento padrisimo informes sobre los boletos inbox. Furia👊🏻 #TodosSomosDestructor🇲🇽🇺🇸 ⭐️⭐️⭐️WKC