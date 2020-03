¿Cómo cuida su embarazo del coronavirus la hija de José José?

La crisis del coronavirus tiene alarmado al mundo entero. Y aunque por ahora la población más vulnerable parece seguir siendo la de los adultos mayores y personas con condiciones preexistentes, muchas mujeres embarazadas andan nerviosas por los efectos que el virus pudiera ocasionar en ellas.

Y justo ahora que atraviesa por su sexto mes de embarazo Marysol Sosa, la hija del fallecido cantante José José, la mexicana compartió sus experiencias en medio de la cuarentena, y dejó ver que ha tratado de manejar la situación con tranquilidad y pegada de Dios.

La mexicana habló a través de videollamada con el programa de televisión Ventaneando y dijo que estos días ha estado tratando de aprovechar el momento y sigue las recomendaciones al pie de la letra para estar bien con su estado de gravidez. Entre otras cosas, Marysol aseguró que estos días ha tratado de compartir mucho más con su hijita mayor, Francesca.

“El otro día estábamos hablando Javier y yo y dijimos: ‘la otra semana sales tú y esta semana salgo yo ( a hacer las compras), pero como estoy embarazada, ni es tema de discusión, pero no pasa nada. Yo me hago a la idea, pero no me traumo. No digo: ‘ay, ya quiero que llegue el día para ir a sacar la basura’. Creo que es el poder de tu mente, no pasa nada”, dijo la hija del Príncipe de la canción. “Nosotros no estamos en una casa inmensa y aunque la tuvieras, no es tanto el espacio, es tu mente: decir ‘bueno Señor, muchas gracias’. De verdad a mi las horas se me van en poder observar a mi hija, en poder observar cosas nuevas, verla que empieza a pronunciar palabras sueltas”, dijo la también cantante.

Marysol también aseguró que a pesar de estar separados por la cuarentena con su hermano José Joel y su madre, Anel Noreña, están en constante comunicación, gracias a las redes sociales y a las ayudas tecnológicas.

La futura madre mencionó que se han vuelto incluso más unidos en estos días, en medio de su separación, pues comparten cosas propias de sus vidas cotidianas.

“José está guardado con su hija, mi madre está guardada con su hermana en Cristo, con la señora Luzma y nosotros estamos aquí, pero es a lo que voy, es algo que tanto con la familia de mi marido y con la mía, nos marcamos diario, diario”, comentó Sosa. “Podemos saber qué hicieron de comer o si a mi mamá se le ocurrió una nueva receta hoy, o si Francesca empezó a pintar algo nuevo y ahí nos vamos diciendo que tanto hicimos y que tanto no hicimos”, dijo la hija del intérprete de “El triste”.

Marysol reveló que incluso hace unos días, en medio de la cuarentena ocurrió algo muy importante con su hija, que todos pudieron compartir. “A Francesca en estos días se le cayó un diente y lo pudimos compartir y nos encantó verla así, de un día otro. Ella pone su cara en el video (para mostrar el espacio de su diente). Estamos conviviendo de manera virtual, lo cual es muy padre”, concluyó la hija de José José.