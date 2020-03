Muere el actor Mark Blum de coronavirus en Nueva York

El actor Mark Blum murió en Nueva York el miércoles por complicaciones relacionadas con el coronavirus. Tenía 69 años.

Blum era mejor conocido por sus papeles en ‘Crocodile Dundee’ y ‘St. Elsewhere’, así como por representar el interés amoroso de Madonna en la famosa película de la ciudad de Nueva York ‘Desperately Seeking Susan’. También tuvo varias apariciones en televisión a lo largo de su carrera, incluidas apariciones en ‘The Sopranos’, ‘The West Win gy NYPD Blue’.

Playwrights Horizons, un teatro fuera de Broadway, confirmó la muerte del actor en Twitter el jueves. “Con amor y corazones tristes, Playwrights Horizons rinde homenaje a Mark Blum, un querido amigo de toda la vida y un artista consumado que falleció esta semana”, tuitearon. “Gracias, Mark, por todo lo que trajiste a nuestro teatro, a teatros y audiencias de todo el mundo. Te extrañaremos”.

Actor Mark Blum Dead At 69 From Coronavirus ComplicationsActor Mark Blum has passed away at age 69 due to complications related to coronavirus, according to multiple reports. Theater company Playwrights Horizons announced the sad news on Twitter, writing, "With love and heavy hearts, Playwrights Horizons pays tribute to Mark Blum, a dear longtime friend and a consummate artist who passed this week. Thank you, Mark, for all you brought to our theater, and to theaters and audiences across the world. We will miss you." During his career, Blum had roles in "Crocodile Dundee," "The Sopranos" and "Desperately Seeking Susan," as well as Neflix's cult hit "You." » SUBSCRIBE: http://bit.ly/AHSub » Visit Our Website: http://www.AccessOnline.com/ Get More Access Hollywood: Facebook: https://www.facebook.com/AccessOnline Twitter: https://twitter.com/accessonline Instagram: http://instagram.com/accessonline Snapchat: OfficialAccess About Access Hollywood: Access Hollywood is a nationally syndicated daily entertainment news show. Access Hollywood delivers the most comprehensive coverage of entertainment news and personalities on television, featuring in-depth celebrity interviews and behind-the-scenes accounts of the most important events in Hollywood. Actor Mark Blum Dead At 69 From Coronavirus Complications https://www.youtube.com/AccessOnline #AccessHollywood #MarkBlum #Coronavirus 2020-03-26T20:21:31.000Z

Mark fue una figura querida en la comunidad teatral entre actores y críticos por igual. Escritores y actores acudieron a Twitter para llorar la muerte de Blum. Anika Noni Rose, mejor conocida por ‘The Princess’ and the ‘Frog and Dream Girls’, escribió en Twitter: “Tu país te debía más”.

Rosanna Arquette, quien trabajó con Blum en la ‘búsqueda desesperada de Susan’, recordó al artista como un actor “maravilloso” después de enterarse de su muerte por la escritora Sharon Waxman. “Sharon Waxman me informó de esta muy dura noticia hoy, estoy muy triste por su familia y sus fanáticos. Era un actor maravilloso y un hombre muy bueno y amable. Que descanses en paz y marca de poder. Dios te bendiga”.

https://www.youtube.com/embed/Gsm1o41Ke5g

Rosanna Arquette llamó a su muerte una “tragedia”: “estoy triste por esto. Fue realmente muy amable, siempre fue solidario y divertido, un caballero y un gran actor al que le encantaba el trabajo”, agregó Arquette a ‘TheWrap’: “estoy muy triste por su familia y todas las personas que lo aman. Esta es una tragedia en muchos niveles. Descansa en paz y poder Mark Blum.

Más personas de la escena teatral de Nueva York y Hollywood continuan llorando la muerte del gran artista.