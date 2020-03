¿Cuál es la compañía en la que se encuentra Maluma en esta cuarentena?: VIDEO

El cantante Maluma también está cumpliendo con el aislamiento social impuesto por el gobierno colombiano, a través de su presidente Iván Duque para evitar que la pandemia se propague aún más de lo que ya ha venido haciendo, arrasando a su paso con miles de vidas y gran cantidad de infectados.

El cantante se encuentra en su casa en Medellín, Colombia y se mantiene en continuo contacto con sus millones de seguidores a través de las redes sociales, pero hubo especialmente un video que el artista mostró ayer en su cuenta de Instagram, donde dejó ver en que compañía se encuentra pasando la cuarentena, con un mensaje escrito: “Ahora si les presento mi compañía para esta cuarentena, cosita hermosaaaaaa 😍😍😍😍😍”.

Y en el video que artista subió la presentó de la siguiente forma: “Y bueno mi gente, creo que esta cuarentena ha estado muy difícil, hoy domingo me cogió una cosa tan fuerte, me tocó llamar una amiguita, para no pasar este domingo tan solo, se las presento”, y preguntó Maluma, “¿si, se las presento?” respondiéndose él mismo, y con una gran sonrisa el colombiano expresó: “mamasita” y prosiguió a darle más de un beso, concluyendo con un “aguanta”.

¿Se imaginan ustedes de quien se trata?, ¿no adivinan?, ¿una famosa como él?, no se preocupen chicas que no es nadie así, simplemente era un maniquí que el artista tenía en casa, ¿descansaron?, él solamente quiso hacerles una broma, y lo logró, ¿verdad?.

Y fue que este video revoloteó las redes sociales porque lo que se sabía es que el cantante después de terminar con su novia Natalia Barulich en octubre del año pasado, no se le había conocido un nuevo amor.

El cantante también se presentó en una de sus apariciones virtuales con un nuevo ‘look’, y lo hizo por un motivo muy importante y es que llegó a los cincuenta millones de seguidores en su cuenta de Instagram, donde lo celebró mostrando una fotografía con vino en mano y con la siguiente misiva: “Salud y vida, mi gente”.

Maluma ha sabido utilizar el tiempo de cuarentena, ha subido videos interpretando, ha entonado divertidas canciones a través de la plataforma Tik Tok y ha publicado imágenes junto a sus perros, entre otras tantas.

Como otros famosos artistas en todo el mundo, Maluma tuvo que cancelar espectáculos que ya tenia programadas en su agenda este mes como los de Grecia y Milán, debido a la pandemia del coronavirus que está en todas partes alrededor del mundo.