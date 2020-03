Quienes han seguido de cerca la carrera de Thalía, saben que a lo largo del camino una de las grandes protagonistas de su vida ha sido su hermana mayor, Laura Zapata, con quien la cantante constantemente ha tenido peleas y duras diferencias que las han mantenido distanciadas.

Pero tal parece que las broncas de la llamada villana de las telenovelas y la intérprete de “Amor a la mexicana” ya son asunto del pasado y hoy por hoy las hermanas mantienen una relación muy amable, en la que reinan el amor, la admiración y el respeto.

Así lo dejó ver la malvada de la telenovela “Cuidado con el ángel”, quien fue interrogada por el programa de televisión “Ventaneando” sobre el más reciente tema musical de la estrella de las Marías y dejó ver que las cosas entre ellas están como miel sobre hojuelas.

Laura opinó sobre el tema “Lo siento mucho”, que Thalía está promocionando junto a la agrupación Río Roma y se desató en elogios sobre su hermana.

VídeoVideo related to ¿cómo está la relación entre laura zapata y thalía?: la villana habló de su hermana 2020-03-23T00:12:00-04:00

“Está padrísimo, me encantó, porque la primera vez que lo escuché hasta lo dediqué. Está buenísimo, a mí me encantó”, comentó la mexicana al citado programa.

VídeoVideo related to ¿cómo está la relación entre laura zapata y thalía?: la villana habló de su hermana 2020-03-23T00:12:00-04:00

En la entrevista, la actriz de la telenovela Rosa salvaje, agregó que incluso habló personalmente con la cantante para manifestarle sus impresiones y que ella se sintió emocionada con sus halagos.

“Inmediatamente que lo escuché la llamé y le dije: ‘está padrísimo tu tema. Me encantó, te felicito y creo que va a tener un gran éxito’ y me dijo: ‘que me lo digas tú me encanta mucho, es para mí muy importante”, agregó la estrella de las telenovelas.

Zapata también aprovechó el momento para referirse a la crisis del coronavirus que afecta a la humanidad y dijo que urgen más medidas de prevención.

“Aquí no ha llegado información ni protocolos con la gente infectada que llega de Europa. Todos están parados y en cuarentena porque están asustados”, dijo la actriz de 64 años, quien ha protagonizado varios titulares con las peleas con la mujer de Tommy Mottola.

VídeoVideo related to ¿cómo está la relación entre laura zapata y thalía?: la villana habló de su hermana 2020-03-23T00:12:00-04:00

Las declaraciones de Laura Zapata, llenas de armonía y paz, se dan solo unos días después de que la actriz fuera objeto de duros ataques provenientes de Niurka Marcos, quien la ha tachado de amargada, aburrida y envidiosa.