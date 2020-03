Top 5: Noticias Interesantes Marzo 06 del 2020

Las noticias interesantes del día comienzan con el llamativo video compartido por Jennifer López en sus redes que dio mucho de qué hablar por varios detalles.

De igual manera la fiesta de cumpleaños de la hijita de Adamari y Toni Costa y el nombre de la nueva bebé de Enrique Iglesias, están en los medios.

Quédate con nosotros y entérate de estas noticias y otras en mayor despliegue.

1. El video de los 10 millones de Jennifer López

Jennifer López es la diva de divas, y quiso subirle el calor al invierno con un video compartido en sus redes sociales, donde se apreciaba tomando el sol, que rápidamente tuvo 10 millones de vistas y muchos deditos arriba.

Y aunque algunos se impresionaron por el video por la preciosa figura que la novia de A-Rod presumió, hubo otros que repararon en detalles del rostro de la cantante, digno de admiración a sus 50 años, pero la mayoría de fans de la cantante destacaron el maravilloso bronceado de la artista.

“A nadie le gustan las sombras en la playa”, fue el comentario con el que J.Lo colgó el video.

2. La fiesta sorpresa de cumpleaños de Alaia

El miércoles pasado Alaia, la hijita de Adamari López y Toni Costa cumplió 5 añitos de vida, y sus orgullosos papis le hicieron una fiesta sorpresa que encantó a la pequeña.

Así se puede apreciar claramente a través de varios videos del festejo compartidos por la bella boricua en su cuenta de Instagram, donde se muestra a la niña en compañía de más de media docena de amiguitos, jugando, pintando y divirtiéndose. Eso sí, Alaia fue la reina de la celebración y así lo confirmaba una corona de papel que lució en buena parte de la fiesta.

“Les tenemos pollito y pizza que fue lo que ellos querían”, dijo la animadora de Un NUevo Díá en sus redes sociales, sobre el menú. Además Alaia tuvo un delicioso pastel con figuritas de una granja que terminó por ser el toque mágico y encantador de la fiesta.

3. Lili Estefan es la nueva detractora de Irina Baeva

La polémica reactivada alrededor de Irina Baeva sigue creciendo, y es que luego de los ataques de Laura Bozzo y del animador Jomari Goyso, ahora La querida Lili Estefan, a quien su esposo le pidió el divorció el año pasado tras media vida juntos, arremetió contra la rusa.

Poniéndose del lado de Geraldine Bazán nuevamente, la Flaca desenfundó contra el Gordo cuando el cubano dijo que la culpable no era Irina sino Gabriel Soto, lo que molestó a la animadora, quien advirtió que “ningún hombre se va de un hogar si no hay otra mujer” metiéndose.

“¿Con qué cara va a empoderar a una mujer cuando acaba de destruir a otra?”, agregó Lili, advirtiendo que “no era un ejemplo para nadie” puesto que se metió con un hombre casado.

4. Revelan el nombre de la hijita de Enrique Iglesias

Enrique Iglesias y Ricky Martin anunciaron su próxima gira de conciertos juntos, a partir de septiembre, y en una entrevista con ET Online, el español fue interrogado sobre su nueva paternidad y dijo estar muy feliz.

El hijo de Julio Iglesias, quien dio la bienvenida a su tercera hijita hace unas semanas, dijo que el único inconveniente es que no concilia el sueño.

“¡No estoy durmiendo, pero lo estoy pasando genial! Quiero decir, no lo cambiaría por nada del mundo”, dijo el cantante, al tiempo que se reveló que el nombre de su hijita es Mary, y que en casa le dicen Masha, que significa María en ruso, la lengua de su mujer, Anna Kournikova.

5. René Pérez confiesa que sufre de depresión

René Pérez, más conocido como REsidentes, estuvo alejado mucho tiempo de la escena musical y ahora que está promocionando su tema “René”, una confesión sincera sobre su vida, el boricua reveló además que padece de depresión.

En diálogo con BBC Mundo, el puertorriqueño confesó que le afectó mucho la muerte de su mejor amigo, y el que no se hayaba en el mundo.

“Yo creo que a mí lo que me ocurrió fue por aguantar un montón de cosas por años. Todo lo que aguanté por años me explotó en una noche. Me agarró solo, en medio de una gira y con veinte mil situaciones pasándome alrededor. Estaba agarrando peso de todos lados y era una locura que no podía controlar”, dijo el cantante, quien aunque admite que sufre de depresión jamás se ha querido tratar porque le teme a los medicamentos.