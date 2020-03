El drama de Jackie Bracamontes por el coronavirus: su familia está separada

El coronavirus y todo lo que el temor de aquirir el mal implica, ha cambiado la vida del mundo entero, y entre las miles de historias difíciles que enfrenta la humanidad, la actriz Jackie Bracamontes está pasando por un mal momento.

La exreina de belleza ha utilizado sus redes sociales para manifestar que su familia se ha debido separar a la fuerza debido al brote del coronavirus.

La actriz confesó que debido a un reciente viaje que su esposo, Martin Fuentes hizo al exterior, existe entre su familia el temor de que haya podido adquirir la enfermedad y por eso andan en casas diferentes. Además de Martin, el miedo tiene que ver con que sus hijas mayores, quienes han estado todo este tiempo al lado de su padre, también estén infectadas.

Y aunque todavía no se sabe a ciencia cierta si el piloto de carreras tiene o no el virus, Jackie comentó que estuvo tratando de realizarse la prueba, ya que algunas de las personas con las que estuvo en el viaje dieron positivo con el mal.

Otro de los miedos de la exreina de belleza es que su hija Renata ha tenido algunos síntomas como fiebre y tos.

“Nos urge saber para con base en eso tomar una decisión y ver qué hacemos, ahorita estoy yo en el departamento de mis papás con las bebés menores y Martín obviamente con las nenas en nuestro apartamento”, dijo la ex Miss Mexico 2000 en su Instagram. “Esto ha sido muy difícil tanto para Martín como para mí”.

Fuentes por su parte dijo: “Tomamos la decisión de no irnos a México para no contagiar a mis dos hijas que estaban en México, a mi mamá. Mi esposa estaba en Cancún grabando su película, y por eso lo mejor era que no me fuera a México, que nos quedáramos en Miami para ver si alguno de nosotros tenía algún síntoma del virus”, explicó.

Martin viajó con sus hijas mayores: Carolina, Renata y Jacky a Vail y Miami.

“Me preguntan por qué me hice la prueba del coronavirus. Es muy sencillo: porque estábamos en Miami, mis tres hijas y yo, mi compadre con su familia, pero las cuestiones del coronavirus comenzaron a aumentar y varias de las personas con las que interactuamos resultaron positivas”.

Hasta el momento Jackie no ha revelado nuevos detalles de la situación.