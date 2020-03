Francisca Lachapel cambia de look: ¿qué te parece?: FOTO

La bella Francisca Lachapel siempre está compartiendo con sus fans, y está vez no fue la excepción, cuando en su cuenta de Instagram subió una imagen que sorprendió a más de uno, ¿cuál fue la razón?

Pues es que la hermosa dominicana acaba de demostrar que decidió dar un pequeño cambio en su imagen, y lo compartió en una fotografía en la que mostró que se oscureció un poco el pelo.

En la imagen se puede observar el bello rostro de la conductora de Despierta América, con el nuevo tono de cabello que la hace ver radiante y que le enmarca su cara, con un peinado de ondas muy sueltas y con movimiento, que le dan un toque casual y de frescura.

Su cara perfectamente maquillada, con cejas anchas, muy bien demarcadas, los grandes ojos brillantes que la caracterizan, delineados al contorno, dándole un toque de profundidad a la mirada, y una tonalidad de sombras rosado suave que le hace juego con el color de sus labios, que dibujan una sonrisa muy sensual formando unos surquitos a lado y lado muy coquetos.

Su piel tierna y lozana, con un rubor discreto en sus mejillas, hacen juego con la blusa de seda violeta que lleva puesta.

¿Ustedes creen que se arrepintió?, ¿O no? Bueno, la respuesta a este interrogante lo dio la ex Nuestra Belleza Latina en el mensaje que acompañó la imagen, donde aprovechó para hacer una reflexión sobre lo importante que es no arrepentirse cuando se toman decisiones.

“Aprendiendo a seguir mi instinto siempre, a no arrepentirme de una decisión tomada”, escribió en la primera parte de su misiva la presentadora.

“Y a sentirme bien después de decir NO a algo que no me parece”, remató Francisca con esta frase contundente.

Inmediatamente sus seguidores le dieron toda la aprobación a sus palabras, teniendo más de noventa y tres mil likes, solamente en su cuenta de Instagram.

Aquí están algunos de los lindos y amorosos mensajes que le hicieron llegar a bella presentadora.

“Única eres muy humilde 😍”, “Hermosa y si no te gusta; bien dicho “ 🇩🇴👌🇩🇴”, escribieron algunos de sus fans.

“Que hermoso te queda ese color Bella”, “Que lindaaaaa😍😍😍 Me encanta tu cabello”, apuntaron otros de sus seguidores.

“😍🙌❤️ Esa foto esta bella”, “Elegancia Muy cierto querida…🌷💕”, “Bella Dominicana . Dios te bendiga siempre”, concluyeron sus admiradores., que cada vez se convencen más de su ídolo es muy linda tanto en su físico, como en su interior.