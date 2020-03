Exatlon Estados Unidos: ¿Tommy Ramos debe cuidarse de su propio equipo?

Amedida que Exatlon Estados Unidos avanza, empiezan a aflorar las destrezas físicas de cada atleta y también las tensiones y los roces, que, como es de esperarse, siempre encienden a los fanáticos de la competencia más feroz de la televisión.

En esta temporada esa es precisamente la situación con el Team Famosos, que si bien va cómodo en la delantera con los triunfos y ha recibido en repetidas oportunidades La Fortaleza, ya la convivencia ha ido ocasionando ciertos cruces que no sólo pondrían en jaque su desempeño, sino que han desatado todo tipo de opiniones en las redes sociales.

Primero fue el caso de la concursante Alondra “Nona” Rodriguez, quien manifestó en un avance del capítulo de hoy estar molesta con Tommy Ramos, llegando a decir “volvió diferente, si no quiere estar aquí que se vaya, hay muchas personas que morirían por estar aquí.” Esto desencadenó toda clase de respuesta en redes sociales en contra de la concursante y a favor de ramos.

Pero ahora es el resto del equipo. En un avance del capítulo que veremos hoy se pueden ver a todos los integrantes del Team Famosos en una mesa conversando sobre Ramos y más concretamente Yamilet Peña y Fernando Lozada, quejándose de su forma de tratarlos durante los circuitos, y como cada uno no necesita ser cuidado, puesto que todos han empezado a conocerse como atletas, sin necesidad de ser dirigidos. Más de la polémica conversación la pueden ver haciendo click aquí, cortesía de Telemundo.

Lo cierto es que luego de estos comentarios, la gente en redes sociales no se ha hecho esperar con mensajes de apoyo al llamado “Señor de las Anillas” quien cuenta con una numerosa legión de fanáticos desde su primer paso por Exatlon Estados Unidos.

Para que entiendan que no siempre se puede ganar y no se debe de hablar a las espaldas de los demás. Van varios clips de ellos haciendo esto. Y me da coraje que le reclamen a Tommy y no a Maza. #ExatlonEEUU botaron toda su hermandad en 2 semanas en la fortaleza

— Aurora 𓅓 (@MajanoAurora) February 29, 2020