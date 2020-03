Exatlon 4 EEUU: Erasmo Provenza rompe el silencio sobre polémica del Team Famosos ¿Qué dijo?

A medida que pasan los días en Exatlon Estados Unidos, todo lo que la audiencia percibe a través de la televisión ha sido fuerza, empeño, destrezas físicas y también ciertos roces típicos de la convivencia y competencia entre los atletas más feroces de la televisión en español.

Cuando hablamos de roces nos referimos más que todo al Team Famosos, que si bien están bastante enfocados en lograr el triunfo, también han habido comentarios y reacciones entre sus participantes que dan mucho qué pensar, más concretamente entre Nona y Tommy Ramos.

Nona ha sido vocal respecto a su opinión del llamado “Señor de las Anillas”, asegurando que ha bajado su rendimiento, que debió haber ido él con el Maza Rodriguez al pasado domingo de eliminación, y su distancia ha hablado por sí misma. Por supuesto, las redes sociales y sus comentarios no se han hecho esperar, y los televidentes de Exatlon se han dado cuenta de la situación y las críticas han llovido contra la futbolista mexicana.

La usuaria de Instagram grilla27 aseguró: Mira Tommy yo no quiero opinar mucho xq lo que sale x mi boca son 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬. La Nona tiene problemas serios contigo. Que le pasa a ella??? Ya es algo personal. Si ella es la líder y es tan sincera còmo ella dice, porquè entonces no te envío a tí. Si es por porcentaje se sabe que era Fernando. Si tù no te ofreciste, nadie te puede juzgar x eso. Si fuera yo tampoco me ofrezco. Nadie quiere salir de Exatlòn. Eso no significa que seas egoísta. Si tù porcentaje era màs alto, pues no te tocaba ir. Ser humilde y caballero no significa que no puedas defenderte tambièn. Con mucho respeto ponla en su lugar para q te deje en paz ya. Sigue adelante, vamos a tí 👍❤️

Como este, cientos de comentarios han plagado las redes sociales de Exatlon Estados Unidos, y los perfiles de cada participante, por lo qué, su presentador Erasmo Provenza, decidió romper el silencio con el siguiente mensaje en su perfil de Instagram:

En esta foto las respuestas no se han hecho esperar, los usuarios aseguran que si bien Provenza tiene ganas de que todo marche bien, la tensión entre los rojos es más que obvia, aquí un ejemplo:

Erasmoprovenza disculpa no es cuestion de opinar pero lo que se a visto con nona y tommy no es justo y soy tim rojo desde el principio. Y nona es una grosera y tommy es una persona muy educada. Así que no es justo. Y me disculpa.

Lo cierto es que la competencia se encuentra en una etapa crucial con la llegada de refuerzos a ambos equipos, no podemos perdernos Exatlon Estados Unidos, de lunes a viernes a las 7PM / 6PM Centro, con los domingos de eliminación por Telemundo.

