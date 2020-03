Exatlon EEUU: ¿Cómo pasa Nicole Regnier sus días en cuarentena?

Nicole Regnier, una de las participantes favoritas de la llamada “Competencia Más Feroz del Planeta” Exatlon Estados Unidos, nos envió un especial mensaje en tiempos difíciles de cuarentena, para contarnos como pasa sus días en casa. Regnier participó en la tercera temporada como parte del Team Famosos.

Por la simpática Nicole podemos entender lo que significa un día productivo en estos momentos en donde es de vital importancia quedarse en casa. ¡Gracias, Campeona! disfruta al cachorrito Figo, este es el momento ideal para el entrenamiento.

¿Quién es Nicole Renier?

Los padres de Nicole se separaron cuando ella tenía 6 años. Ella se fue a vivir con su madre a Italia, dice la página de Exatlón Estados Unidos. Resulta que la pasión del país italiano por el fútbol la contagió y se enamoró de él. A los seis años empezó a jugar, siempre en equipos de hombres. Después regresó a Colombia y formó parte del equipo colombiano de sub 17. A los 16 años, el equipo femenino del Atlético de Madrid vio su actuación y le hicieron una oferta. Pero su padre se negó porque ella era demasiado joven para mudarse a España sola.

Pero no le quitaron el ojo de encima, que el equipo del Atlético de Madrid le volvió hacer una oferta que aceptó en 2014. Dos años más tarde se fue para el equipo nacional colombiano que representó al país en los Juegos Olímpicos de Río. En 2018 fue a jugar en Servette FC en Suiza. Más tarde regresó a Colombia después de 4 años de representación internacional, dice la página de Exatlón.

La colombiana es conocida como delantera de varios clubes: Servette, Atlético Junior y América de Cali. También es conocida por su trabajo como delantera de la selección nacional de Colombia. Además es famosa por anotar dos goles internacionales en el Campeonato de Fútbol Femenino Sudamericano Sub-17 del 2012, incluyendo en partidos contra Venezuela y Paraguay.

Regnier se visitió de rojo en la tercera temporada de Exatlón Estados Unidos. Ella es la futbolista colombiana de 24 años que llegó hasta la última semana de competencia pero fue eliminada tras enfrentar a su compañera, “La Maquinita” Shaila Pérez en el Duelo de Eliminación.

A su salida de la competencia, Nicole compartió este emotivo mensaje: “Después de 14 semanas, aquí estoy con el corazón lleno!!!! Apenas empiezo a leer tantos mensajes de cariño hacia mi, no tengo palabras para agradecerles a cada uno de ustedes por esto!!!! Son los mejores fans del universo GRACIAS!!! @exatlonestadosunidos cambió mi vida, mi forma de verla.

Aprendí De Dios, aprendí a conocerme, aprendí a valorar las pequeñas cosas de la vida, aprendí a ser feliz con muy poco, aprendí de mis compañeros, que con el pasar de los meses se volvieron familia, hoy no puedo estar más agradecida con Dios por el equipo que me tocó, siempre seré #teamfamosos. Y ahí afuera espero haber defendido la camiseta roja como se debía, que los fanaticos del equipo rojo se hayan sentido orgullosos!!! Por último quiero decirles, no se preocupen por nada en esta vida! Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Allá, si de algo me di cuenta es que vivimos estresándonos por bobadas, y ahí aprendí a vivir con lo mínimo, y a ser feliz así, a no estresarme por que yo no podía controlar nada, simplemente a disfrutar cada instante por que esta vida es muy cortica, disfrútenla!!!! Dios los bendiga a todos, y gracias por tanto amor!!!!”.

¡Gracias por los datos, Nicole! Para más de Exatlon Estados Unidos, no se pierdan la competencia de lunes a viernes a las 7pm / 8pm C por Telemundo y toda la información en ahoramismo.com