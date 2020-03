Exatlon 4 EEUU: ¿Yamilet Peña se llevó la segunda SUV?

View this post on Instagram

Zucu zucu zucu zucu zucu zucu zucu 🎶 te vamos a extrañar @mazarp gracias por enseñarnos tanto!! Eres grande maza!!! 🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 . . . . . #teamrojo #teamfamosos #telemundo #exatlon #teamexatlonusa #yamiletpeña #vamorpormas #CONDIOS #DIOSENCONTROL #teamyami @telemundo @exatlonestadosunidos