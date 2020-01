Yamilet Peña de Exatlon 4 EEUU: Lo que debes saber

View this post on Instagram

Hoy es jueves #tbt ….. “Un logro espectacular está siempre precedido por una preparación espectacular”.-Robert H. Schuller. Para alcanzar las metas que he alcanzado hasta ahora, he tenido que entrenar mucho, de igual forma, siempre me he propuesto mejorar. Me gusta reinventarme a mí misma y dar lo mejor de mí en el próximo reto. Siempre debes ir detrás de tus sueños y hacer lo IMPOSIBLE #NOTEDETENGAS #Diosencontrol @exatlonestadosunidos @telemundo #teamrojo #teamfamosos #teamexatlon #teamexatlón