Exatlon 4 EEUU: Erasmo Provenza lo confirma ¿Nona sigue molesta?

Amedida que las tensiones aumentan en Exatlon Estados Unidos, la convivencia, roces y estados de animo empiezan a ceder, en el caso del Team Famosos, que últimamente ha tenido una baja en su desempeño significativa, han perdido miembros importantes de su equipo e incluso las comodidades de la Fortaleza, en donde permanecieron cuatro semanas consecutivas. Es aquí cuando las rencillas salen a flote, sobretodo en el caso de Alondra “Nona” Gonzalez, quien nunca ha ocultado su disconformidad, sobretodo con Tommy Ramos.

En semanas anteriores, manifestó estar molesta con Tommy Ramos, llegando a decir “volvió diferente, si no quiere estar aquí que se vaya, hay muchas personas que morirían por estar aquí.” Esto la llevó a aislarse y crear una cercana amistad sólo con su compañera Yamilet Peña, cosa que ha llamado la atención del resto de sus compañeros.

Pero hubo un particular detonante que la hizo explotar y fue la salida del Maza Rodriguez, luego de una lucha a muerte con Fernando Lozada en el pasado domingo de eliminación, “Nona”, como vemos en el avance del episodio de hoy, no pudo aguantar más y arremetió contra el equipo, más directamente contra Tommy Ramos, asegurando que fue él quien debió ir a la eliminación con el Maza y no Lozada, pues no era justo.

Los comentarios en redes sociales no se han hecho esperar, incluso de Vilmarie Mojica, esposa de Ramos, quien indicó tener “Mucho coraje” con lo que está pasando en el Team Famosos:

El episodio de hoy me dió mucho coraje. Y según los cortos el de mañana me va a dar más coraje.

Los cientos de miles de fanáticos del querido “Señor de las Anillas” también han salido a su defensa en las redes:

Mira Tommy yo no quiero opinar mucho xq lo que sale x mi boca son 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬. La Nona tiene problemas serios contigo. Que le pasa a ella??? Ya es algo personal. Si ella es la líder y es tan sincera còmo ella dice, porquè entonces no te envío a tí. Si es por porcentaje se sabe que era Fernando. Si tù no te ofreciste, nadie te puede juzgar x eso. Si fuera yo tampoco me ofrezco. Nadie quiere salir de Exatlòn. Eso no significa que seas egoísta. Si tù porcentaje era màs alto, pues no te tocaba ir. Ser humilde y caballero no significa que no puedas defenderte tambièn. Con mucho respeto ponla en su lugar para q te deje en paz ya. Sigue adelante, vamos a tí 👍❤️

¿Atraviesa una crisis el Team Famosos?

Recientemente el presentador Erasmo Provenza quiso ponerle fin a tantos rumores y fue muy directo con Nona cuando le hizo la pregunta, ¿Se siente realmente en una familia con el Team Famosos? La chica, siempre honesta le dijo que les tenía mucho aprecio a todos, y de nuevo pedía que no malinterpretaran su cara, pues era la que tenía y no sabía mentir. ¡No se pierdan el video!

