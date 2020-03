Murió Erica Barrier: ¿cómo murió la hija del cantante Eric B y Rakim?

Erica Barrier, hija de Eric B, o Eric B y Rakim, falleció tras un accidente automovilístico en Hartford, Connecticut, el 16 de marzo.

El trágico fallecimiento de Barrier fue confirmado en una declaración de la publicista de Eric B, Alvina Alston, quien dijo, a través de More Media que la chica tuvo una muerte trágica.

“Ella peleó una valiente pelea, sin embargo, confiamos en Dios y su decisión final de llevarla a casa. Queremos agradecer sinceramente a todas las personas de todo el mundo por la efusión de apoyo y amor durante este momento difícil. Continúen por favor manteniendo a nuestra familia en oración mientras nos preparamos para poner a Erica a descansar”, aseguró la publicista.

“Sin embargo, este fue un desafortunado accidente vehicular que le cobró la vida, y también es crucial que recemos por el otro conductor involucrado. Nuestros corazones también están con él y su familia, ya que no tenemos mala voluntad en nuestros corazones para los involucrados. Una vez más, aceptamos la voluntad de DIOS y queremos agradecer sinceramente a los buenos samaritanos, los primeros en responder y el personal médico impecable que cuidaron a nuestra hija en el Hartford Hospital en Hartford, CT”, agregó la mujer.

Eric B no ha hecho una declaración en su página de Instagram sobre el fallecimiento de su hija, pero sí publicó un video. Además, Eric B llenó su página de Instagram con 96 imágenes de su hija mientras lloraba su trágica muerte. En su página de Instagram, Barrier escribió en la sección de biografía, “The Superior Room”. Esta fue la publicación final de Instagram de Barrier que llegó el 1 de marzo.

El socio profesional de Eric B, Rakim, también rindió homenaje a Barrier diciendo en una publicación de Facebook: “El más sincero pésame a mi hermano Eric B. y toda la familia extendida. Esta noche, su hija Erica falleció después de sufrir lesiones en un accidente automovilístico. Erica fue la más brillante de las estrellas y aunque extrañamos mucho su forma física, celebraremos su vida y su energía eternamente. Por favor, pongan una bendición en el aire”.

Las primeras versiones señalan que un camión de 18 ruedas rodó sobre el automóvil de Barrier alrededor de la 1 a.m. del 15 de marzo. Ese accidente dejó a Barrier con fracturas en la columna vertebral y el cuello. El Mini Cooper Countryman de Barrier se detuvo en el carril central y un camión que se acercaba no pudo detenerse a tiempo e impactó en la parte trasera del automóvil de Erica. El conductor del camión no resultó herido en el accidente. Barrier fue trasladada de urgencia al Hospital Hartford donde murió.

El tío de Barrier le rindió un hermoso homenaje en Facebook, escribiendo en parte: “Ni siquiera sé por dónde empezar. Este día, y la edad, la mier.. es diferente y todavía estoy aprendiendo a adaptarme. No creo haberme sentido así antes. Tus fotos están en todas partes.

El tío de Barrier también publicó una captura de pantalla de la última interacción que tuvo con ella en Facebook. El comentario vio a Barrier decirle a su tío: “Está bien … ganarás independientemente”.