Fanáticos de Exatlon EEUU preguntan a Erasmo Provenza por el futuro del programa: ¿Qué dijo?

Jamás pensé vivir algo así. Dios bendiga a la tierra de mi familia. Ese país con el que crecí en alma y corazón. Soy ÍTALO-VENEZOLANO con orgullo y no puedo negar que esto me desconsuela. ¡Lo superaremos, mi gente! Y es que a pesar de ser nacido en Venezuela, Italia es y será parte de mi corazón. Posted @withregram • @larepubblica Non c'è più posto, e la città di Bergamo è costretta a mandare le salme da cremare fuori dalla regione. Una impressionante colonna di mezzi militari ha attraversato questa sera il cuore di Bergamo, dal cimitero monumentale fino all'autostrada, con a bordo i feretri dei morti da coronavirus che il camposanto bergamasco non riesca più a gestire per il numero troppo elevato: le attese per le cremazioni avevano ormai superato la settimana. I feretri, collocati su una trentina di camion dell'esercito, sono una settantina e sono diretti a una dozzina di destinazioni in tutta Italia.